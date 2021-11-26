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На Одещині виявили унікальні види мишей, розміром із сірникову коробку (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Куди летять кажани
Куди летять кажани

Миші видів Common pipistrelle та Soprano pipistrelle настільки крихітні, що їх складно помітити неозброєним оком

Рідкісних мишей та унікальних найменших у Європі кажанів, які можуть поміститися в сірникову коробку, виявили посеред Тарутинського степу на Одещині. Про це повідомляє Rewilding Danube Delta на своїй сторінці у соцмережі.

Зокрема, на території заповідника зафіксували два такі види: Common pipistrelle та Soprano pipistrelle.

Кажан Common pipistrelle
Кажан Common pipistrelle

Їх знайшли за допомогою спецприладів для акустичного моніторингу.

Як зазначають у Rewilding Danube Delta, незважаючи на перші, зазвичай оманливі враження щодо малонаселеності українських степів, тут все ж таки можна виявити різноманітні види цікавих та рідкісних птахів, ссавців та інших дрібних тварин.

Одна з найменших мишей у Європі
Одна з найменших мишей у Європі

"Найпомітнішими в степах є білі лелеки, щури золотаві звичайні, степові канюки, боривітра звичайні, європейські зайці і т.д. При цьому, територія степу є домом і для найменших тварин, яких неможливо помітити неозброєним оком. У цей список увійшли кажани, врожайні миші та бурозубки. Саме ці унікальні види, завдяки спеціальному обладнанню, були зафіксовані в Тарутинському степу на Одещині", – наголошується в тексті повідомлення.

Кажан Soprano pipistrelle
Кажан Soprano pipistrelle

Наразі зазначені види досліджують орнітологи.

Також нагадаємо, як у США опосум Ледбітер виграв у суді справу проти лісопромислової компанії, яка порушила екологічні закони та зруйнували місце існування тварини, яка перебуває під загрозою зникнення.

Теги:
#Заповідник #Одеська область #Рідкісний вид #Кажан
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