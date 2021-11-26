На Одесчине обнаружили уникальные виды мышей, размером со спичечный коробок (фото)

Мыши видов Common pipistrelle и Soprano pipistrelle настолько крошечные, что их сложно заметить невооруженным взглядом

Редких мышей и уникальных самых маленьких в Европе летучих мышей, которые могут поместиться в спичечный коробок, обнаружили посреди Тарутинской степи в Одесской области. Об этом сообщает Rewilding Danube Delta на своей странице в соцсети.

В частности, на территории заповедника зафиксировали два таких вида: Common pipistrelle и Soprano pipistrelle.

Летучая мышь Common pipistrelle

Их нашли с помощью спецприборов для акустического мониторинга.

Как отмечают в Rewilding Danube Delta, несмотря на первые обычно обманчивые впечатления относительно малонаселенности украинских степей, здесь все же можно обнаружить разнообразные виды интересных и редких птиц, млекопитающих и других мелких животных.

Одна из самых маленьких мышей в Европе

"Самыми заметными в степях являются белые аисты, крысы золотистые обыкновенные, степные канюки, пустельги обыкновенные, европейские зайцы и т.д. При этом, территория степи является домом и для самых маленьких животных, которые невозможно заметить невооруженным глазом. В этот список вошли летучие мыши и бурозубки. Именно эти уникальные виды благодаря специальному оборудованию были зафиксированы в Тарутинской степи в Одесской области", – отмечается в тексте сообщения.

Летучая мышь Soprano pipistrelle

В настоящее время указанные виды исследуют орнитологи.

Также напомним, как в США опоссум Ледбитер выиграл в суде дело против лесопромышленной компании, которая нарушила экологические законы и разрушили среду обитания животного, находящегося под угрозой исчезновения.