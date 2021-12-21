Бив кулаком по обличчю: у Рівному п`яний відвідувач ресторану напав на медика "швидкої" (фото)

Нападник перебував у нетверезому стані

В одному із закладів громадського харчування в місті Рівне агресивний чоловік побив фельдшера "швидкої" тому що той, на його думку, неправильно виконував свою роботу.

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в області, інцидент трапився увечері 20 грудня, на вулиці Орлова.

Згідно з наявною інформацією, екстрена медична допомога прибула до закладу громадського харчування за викликом щодо травмування одного з відвідувачів. По прибуттю медики підняли постраждалого чоловіка та вивели його на вулицю, аби відвезти на огляд до лікарні. В якийсь момент його 34-річний товариш почав нецензурно лаятися та звинувачувати лікарів у неправильних діях. Раптом неадекват вдарив 56-річного фельдшера кулаком в обличчя, в результаті чого останній впав на землю разом із медичним ящиком, де знаходилися ліки. Скляні ампули розбилися.

Медичний ящик із ліками

Розбиті скляні ампули

На місце події одразу викликали ще одну "швидку" та поліцію. Затримати нападника до приїзду правоохоронців лікарям допомогли небайдужі відвідувачі ресторану.

За попередніми відомостями чоловік, який побив фельдшера, перебував у нетверезому стані.

Тепер згідно з чинним законодавством йому може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років.

Нагадаємо також, як у Рівному невакцинована працівниця дитячого садочка влаштувала бійку у закладі під час тихої години. Жінка залучилася підтримкою трьох невідомих чоловіків та побила колег за відсторонення її від роботи.