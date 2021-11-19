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У Рівному під час тихої години побили вихователів дитсадка (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Нападниця відмовляється вакцинуватися Новина оновлена 19 листопада 2021, 07:36
Нападниця відмовляється вакцинуватися

На дитсадок напала одна із співробітниць та троє невідомих чоловіків

Днями в одному із дитсадків Рівного стався конфлікт між вихователями. Невакцинована жінка прийшла під час тихої години та влаштуваала бійку з колегами.

Подробиці повідомляють "Факти ICTV".

Відомо, що зупинити розбирання вдалося лише поліцейським. Їх викликали працівники дитсадка, на яких напала відсторонена від роботи колега та ще троє невідомих чоловіків.

Головною вимогою нападників було повернення виховательки, яка влаштувала "дебош", на роботу. Директриса дитсадка за це поплатилася синцями на руках, деяких її підлеглих буквально били об стіни. Декому навіть "прилетів" в обличчя кулак.

За словами однієї з постраждалих, Оксани Андрійчук, інцидент стався під час тихої години. Діти вже спали, що не завадило нападникам влаштувати справжній ґвалт та побиття вихователів.

Працівники дитсадка просто збентежені такою поведінкою колеги. Як вони пояснюють, жінка – єдина, яка відмовляється робити щеплення від коронавірусу. Тому її й усунули від роботи, але це "антивакцинаторці" не дуже сподобалося.

Наразі проти виховательки-нападниці поліцейські відкрили кримінальну справу (у рамках інциденту аж чотири). Сама ж антивакцинаторка прикривається нібито слабким здоров’ям, відмовляючись зустрічатися з журналістами. При цьому телефоном стверджує: її вже встигли побити родичі завідувачки дитсадка.

Точку в цій історії, мабуть, доведеться ставити суду.

Раніше "Телеграф" розповідав, який запобіжний захід обрали найзнаменитішому "антиваксу" країни Остапу Стахіву. Нагадаємо, його підозрюють у спробах підриву конституційного устрою в Україні.

Теги:
#Рівне #Бійка #Дитсадок #Вакцинація
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