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Суд заарештував найвідомішого антивакцинатора України з мільйонною заставою

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Остапа Стахіва підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії Новина оновлена 18 листопада 2021, 20:05
Остапа Стахіва підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії

"Активісту" пропонують два місяці провести за ґратами

У четвер, 18 листопада, у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому найбільш відомий антивакцинатор України Остап Стахів дізнався про призначений йому запобіжний захід.

Подробиці повідомляє видання "ZAXID.NET".

Слід зазначити, що заарештовано Стахіва не за його позицію щодо вакцинації, а за спробу підірвати конституційний лад на території країни. Про це кажуть представники Служби безпеки України.

Саме спецслужби і влаштували 16 листопада обшуки у будинку Остапа Стахіва, сподіваючись знайти докази співпраці "активіста" з російською стороною. Підозрюється, що на свої провокаційні заходи, зокрема, масові мітинги антивакцинаторів, він може отримувати фінансування від ФСБ або інших служб РФ.

Більше того, в СБУ навіть поділилися частиною листування Стахіва із його соратниками, де пропонувалося створити власну громаду, щоб встановити народну міліцію та свої правила.

Частина листування Стахіва з шанувальниками
Частина листування Стахіва з шанувальниками

Це начебто підтверджує бажання Стахіва порушити конституційний устрій України.

Додамо, що запобіжний захід головному антивакцинатору країни обирали близько чотирьох годин. Це вже друге засідання у цій справі, адже на перше, заплановане на 17 листопада, Остап Стахів не з’явився. Відмова була мотивована нібито поганим самопочуттям та перебуванням у лікарні.

Проте вже за добу правоохоронці наполягли на його перебуванні у приміщенні суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як на обшуки та арешт Стахіва відреагували його прихильники.

Теги:
#Суд #Вакцинація #Коронавірус #Антівакцінаторство #Covid-19 #Остап Стахів
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