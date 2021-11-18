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Суд арестовал самого известного антивакцинатора Украины с миллионным залогом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Остапа Стахива подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России Новость обновлена 18 ноября 2021, 20:05
Остапа Стахива подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России

"Активисту" предлагают два месяца провести за решеткой

В четверг, 18 ноября, во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором наиболее известный антивакцинатор Украины Остап Стахив узнал о назначенных ему мерах пресечения.

Подробности передает издание "ZAXID.NET".

Следует отметить, что арестован Стахив был не за свою позицию против вакцинации, а за попытку подорвать конституционный строй на территории страны. Об этом говорят представители Службы безопасности Украины.

Именно спецслужбы и устроили 16 ноября обыски в доме Остапа Стахива, надеясь найти доказательства сотрудничества "активиста" с российской стороной. Подозревается, что на свои провокационные мероприятия, в том числе массовые митинги антивакцинаторов, он может получать от ФСБ или других служб РФ.

Более того — в СБУ даже поделились частью переписки Стахива со своими соратниками, где предлагалось создать собственную общину, чтобы установить народную милицию и свои правила.

Часть переписки Стахива с поклонниками
Часть переписки Стахива с поклонниками

Это якобы и потдтверждает желание Стахива нарушить конституционный строй Украины.

Добавим, что меру пресечения главному антивакцинатору страны выбирали около четырех часов. Это уже второе заседание по этому делу, ведь на первое, запланированное на 17 ноября, Остап Стахив не явился. Отказ был мотивирован якобы плохим здоровьем и пребыванием в больнице.

Однако уже через сутки правоохранители настояли на его пребывании в здании суда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на обыски и арест Стахива отреагировали его сторонники.

Теги:
#Суд #Вакцинация #Коронавирус #Антивакцинаторство #Covid-19 #Остап Стахив
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