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На Закарпатті п'яний водій збив двох дітей на обочині: загинув 9-річний хлопчик (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Водія затримали на місці смертельної аварії Новина оновлена 27 грудня 2021, 10:07
Водія затримали на місці смертельної аварії

Молодшу дитину госпіталізували з переломом тазу

У Закарпатській області п’яний чоловік на Audi збив двох малолітніх хлопчиків, які стояли на обочині, після чого продовжив рух та протаранив огорожу. Одна дитина від отриманих травм загинула на сайті.

Як повідомляє поліція регіону, трагічна аварія сталася на Берегівщині у селі Серне близько 20:00 у неділю, 26 грудня.

Відомо, що автомобілем Audi керував 34-річний водій. У якийсь момент чоловік не впорався з керуванням і на вулиці Ф. Ракоці збив двох дітей — хлопчиків 8 і 9 років. Старша дитина від отриманих травм загинула на місці, а молодшого хлопчика госпіталізували з переломом тазу.

Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння
Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння

На збитих дітях ДТП для горе-водія Audi не закінчилися, адже він продовжив рух і вже через 300 метрів протаранив огорожу. Як з’ясувалося, у момент аварії 34-річний чоловік був п’яним. Його затримали на місці.

Audi зупинилося після того, як врізалося у огорожу
Audi зупинилося після того, як врізалося у огорожу
Діти стояли на обочині з велосипедом
Діти стояли на обочині з велосипедом

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області автомобіль злетів у кювет та протаранив дерево. Внаслідок ДТП транспортний засіб зім'яло повністю, загинув 14-річний підліток.

Теги:
#ДТП #Діти #Закарпатська область #Смерть #Берегове
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