Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
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Вибух призвів до загибелі чотирьох людей.
В Івано-Франківській області у Косові у реанімації центральної районної лікарні внаслідок вибуху загинули люди. Пожежа забрала життя трьох людей, коронавірус — одного та ще троє — постраждали та направлені до лікарні обласного центру. Ця лікарня приймає ковід-пацієнтів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.
Інформацію про вибух підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я. Займання в реанімаційній палаті на першому поверсі чотириповерхової лікарні розпочалося ввечері 28 грудня о 21:22, о 22:00 його вже вдалося ліквідувати. Рятувальники вивели із сусідньої палати трьох людей, тіла двох було знайдено на місці загоряння. Загалом жертв пожежі виявилося чотири, одна людина померла через тяжкість коронавірусу.
Персоналу до прибуття рятувальників вдалося евакуювати ще 12 людей. З’ясовується причина пожежі. Загальна площа займання становила 55 квадратних метрів.
Раніше "Телеграф" писав про пожежу в готелі під Вінницею, в якій загинула молода дівчина, ще одна з жертв пізніше померла у лікарні. Це дорослий чоловік. Вони були заведені і вистрибували з вікон, рятуючись від вогню. Загорівся дах будівлі, в якому було понад півсотні дітей.
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