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Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожежа почалася на першому поверсі
Пожежа почалася на першому поверсі

Вибух призвів до загибелі чотирьох людей.

В Івано-Франківській області у Косові у реанімації центральної районної лікарні внаслідок вибуху загинули люди. Пожежа забрала життя трьох людей, коронавірус — одного та ще троє — постраждали та направлені до лікарні обласного центру. Ця лікарня приймає ковід-пацієнтів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Вигоріла палата реанімації
Вигоріла палата реанімації
Слідчі оглядають місце пожежі
Слідчі оглядають місце пожежі

Інформацію про вибух підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я. Займання в реанімаційній палаті на першому поверсі чотириповерхової лікарні розпочалося ввечері 28 грудня о 21:22, о 22:00 його вже вдалося ліквідувати. Рятувальники вивели із сусідньої палати трьох людей, тіла двох було знайдено на місці загоряння. Загалом жертв пожежі виявилося чотири, одна людина померла через тяжкість коронавірусу.

На місці працювали 33 особи та 9 спецмашин
На місці працювали 33 особи та 9 спецмашин
Палата реанімації вигоріла майже вщент
Палата реанімації вигоріла майже вщент

Персоналу до прибуття рятувальників вдалося евакуювати ще 12 людей. З’ясовується причина пожежі. Загальна площа займання становила 55 квадратних метрів.

Вибух у лікарні розслідує поліція
Вибух у лікарні розслідує поліція

Раніше "Телеграф" писав про пожежу в готелі під Вінницею, в якій загинула молода дівчина, ще одна з жертв пізніше померла у лікарні. Це дорослий чоловік. Вони були заведені і вистрибували з вікон, рятуючись від вогню. Загорівся дах будівлі, в якому було понад півсотні дітей.

Теги:
#Пожежа #Лікарня #Вибух #Івано-Франківська область #Реанімація
Пожежа почалася на першому поверсі
В регіонах
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
Дата публікації
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Пожежа почалася на першому поверсі
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
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