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Під Вінницею спалахнув готель із дітьми: є жертви (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Горів дах будівлі Новина оновлена 22 грудня 2021, 08:16
Горів дах будівлі

Пожежним знадобилося майже три години, щоб упоратися з вогнем.

На Вінниччині в селі Селище вночі спалахнула пожежа в готельному комплексі "Батерфляй". Більшість постояльців – діти, молодші — 2016 року народження. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Про цеповідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Загорівся дах шестиповерхової будівлі готелю. Покрівля спалахнула в середу вночі о 02:55. Вдалося локалізувати спалах за кілька годин — о 05:09. Загальна площа горіння становила 900 квадратних метрів. Загасити його вдалося менш ніж через пів години після локалізації.

Пожежники використовували сходи
Пожежники використовували сходи

Ще до прибуття рятувальників з будівлі евакуювали 56 людей, серед яких 53 дитини від 5 до 15 років. Загинула одна людина. Як повідомляють ЗМІ, попередньо це дев’ятнадцятирічна дівчина, ще двоє травмовані.

Вогонь гасили 44 пожежники та 13 спец авто.

Раніше "Телеграф" писав про пожежу на Хмельниччині, в якій загинули одразу четверо дітей однієї родини. Діти загинули у своїх ліжечках — джерелом вогню стала піч, яка обігрівала дитячу кімнату. Молодшій загиблій дитині не було й року. Батьки були у сусідній кімнаті.

Теги:
#Пожежа #Діти #Вінницька область #Загибель
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