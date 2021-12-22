Укр

Под Винницей вспыхнул отель с детьми: есть жертвы (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Горела крыша здания Новость обновлена 22 декабря 2021, 08:16
Горела крыша здания

Пожарным понадобилось почти три часа, чтобы справится с огнем.

На Винничине в селе Селище ночью вспыхнул пожар в отельном комплексе "Батерфляй". Большинство постояльцев — дети, младшие — 2016 года рождения. Один человек погиб, еще два получили травмы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Загорелась крыша шестиэтажного здания гостиницы. Кровля вспыхнула в среду ночью в 02:55. Удалось локализовать возгорание спустя несколько часов — в 05:09. Общая площадь горения составила 900 квадратных метров. Загасить его удалось спустя менее чем пол часа после локализации.

Пожарные использовали лестницу
Пожарные использовали лестницу

Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 56 человек, среди которых 53 ребенка от 5 до 15 лет. Погиб один человек. Как сообщают СМИ — предварительно это девятнадцатилетняя девушка, еще двое травмированы.

Огонь тушили 44 пожарных и 13 спец авто.

Ранее "Телеграф" писал про пожар в Хмельницкой области, в котором погибли сразу четверо детей одной семьи. Дети погибли в своих кроватках — источником огня стала печь, которая обогревала детскую. Младшему погибшему ребенку не было и года. Родители были в соседней комнате.

Теги:
#Пожар #Дети #Винницкая область #Гибель
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