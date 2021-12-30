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На Луганщині чоловік підстрелив людину із травмату через паркування

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зловмисника вже затримали Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:05
Зловмисника вже затримали

Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

У селищі міського типу Білокуракине (Луганська область) двоє чоловіків не поділили паркування, через що один з них вистрілив опоненту в ногу з травматичного пістолета.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Пригода сталася 29 грудня на вулиці Слов’янській. Там 46-річний місцевий мешканець посварився із 37-річним мешканцем Сєвєродонецька, який прибув до населеного пункту з робочих питань. В результаті словесної суперечки старший чоловік дістав травмат і зробив постріл в ногу своєму опоненту.

Потерпілий відразу звернувся до лікарів і викликав поліцію.

Йому надано всю належну допомогу. Зброю вилучили правоохоронці.

Проти зловмисника відкрито справу за статтею про завдання умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125), за скоєне йому загрожує штраф майже 57 тисяч гривень, громадські роботи терміном до двохсот годин або виправні роботи терміном до одного року.

Як повідомлялося раніше, у Токмаку (Запорізька область) в одному з місцевих кафе відвідувач намагався задушити дівчину та погрожував засунути їй гранату до рота. Постраждала звернулася до поліції, але там на заяву не відреагували.

Теги:
#Луганська область #Стрільба
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