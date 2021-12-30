На Луганщине мужчина подстрелил человека из травмата из-за парковки

Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

В поселке городского типа Белокуракино (Луганская область) двое мужчин не поделили парковку из-за чего один из них выстрелил оппоненту в ногу из травматического пистолета.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Происшествие произошло 29 декабря на улице Славянской. Там 46-летний местный житель поссорился с 37-летним жителем Северодонецка, который прибыл в населенный пункт по рабочим вопросам. В результате возникшей словесной перепалки старший мужчина достал травмат и произвел выстрел в ногу своему оппоненту.

Пострадавший тут же обратился к врачам и вызвал полицию.

Ему оказана вся надлежащая помощь. Оружие изъяли правоохранители.

Против злоумышленника открыто дело по статье о нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч.1 ст.125), за содеянное ему грозит штраф в почти 57 тысяч гривен, общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщалось ранее, в Токмаке (Запорожская область) в одном из местных кафе посетитель пытался задушить девушку и угрожал засунуть ей гранату в рот. Пострадавшая обратилась в полицию, но там на заявление не отреагировали.