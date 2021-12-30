Укр

На Луганщине мужчина подстрелил человека из травмата из-за парковки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Злоумышленника уже задержали
Злоумышленника уже задержали

Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

В поселке городского типа Белокуракино (Луганская область) двое мужчин не поделили парковку из-за чего один из них выстрелил оппоненту в ногу из травматического пистолета.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Происшествие произошло 29 декабря на улице Славянской. Там 46-летний местный житель поссорился с 37-летним жителем Северодонецка, который прибыл в населенный пункт по рабочим вопросам. В результате возникшей словесной перепалки старший мужчина достал травмат и произвел выстрел в ногу своему оппоненту.

Пострадавший тут же обратился к врачам и вызвал полицию.

Ему оказана вся надлежащая помощь. Оружие изъяли правоохранители.

Против злоумышленника открыто дело по статье о нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч.1 ст.125), за содеянное ему грозит штраф в почти 57 тысяч гривен, общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщалось ранее, в Токмаке (Запорожская область) в одном из местных кафе посетитель пытался задушить девушку и угрожал засунуть ей гранату в рот. Пострадавшая обратилась в полицию, но там на заявление не отреагировали.

Теги:
#Луганская область #Стрельба
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Экономика и Финансы
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Эксперты предрекли гривне стабильность
Доллар по 28 уже в январе? Что будет с курсом валют после Нового года
Дата публикации
Категория
После смерти Яны без мамы осталось двое девочек
Обожала детей и не перепивала: что известно о замерзшей в Херсоне Яне Судаковой (фото)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах