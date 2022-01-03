"Добре, що не згоріла": у Донецьку сталася НП з головною ялинкою міста (відеофакт)

У мережі скаржаться, що головна ялинка захопленого міста є кривою та "ганебною"

В окупованому Донецьку під час новорічних урочистостей 2 січня згасла головна ялинка міста.

Про це повідомили очевидці, публікуючи у місцевому Телеграм-каналі відеофакт.

Зважаючи на запис, горіти на новорічному дереві залишилася тільки зірка на верхівці. Решта померкла нібито через те, що гірлянда не витримала погодних умов: снігопаду та мінусової температури.

Згасла гірлянда на ялинці в Донецьку

Звісно, місцеві жителі не змогли промовчати через те, що сталося.

"Позорище — ялинку криву поставити в центрі", "Яка "республіка", така і ялинка", "З такою погодою добре, що не згоріла!" — пишуть інтернет-користувачі.

Станом на 3 січня, ялинка знову у вогнях, однак у мережі не виключають, що це ненадовго.

На жаль, після окупації постраждало не лише святкове оздоблення міста, а й основна інфраструктура. Так, нещодавно в Донецьку впав козирок готелю "Європа", що біля ДК Куйбишева. Ще недавно будівля була однією з візиток міста, тепер, судячи з фото, вона перетворюється на занедбаність, адже туристів після окупації тут явно немає.