Рус

"Добре, що не згоріла": у Донецьку сталася НП з головною ялинкою міста (відеофакт)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
251
Місцеві жителі кажуть, що новорічні вогники не витримали через погоду Новина оновлена 03 січня 2022, 11:03
Місцеві жителі кажуть, що новорічні вогники не витримали через погоду

У мережі скаржаться, що головна ялинка захопленого міста є кривою та "ганебною"

В окупованому Донецьку під час новорічних урочистостей 2 січня згасла головна ялинка міста.

Про це повідомили очевидці, публікуючи у місцевому Телеграм-каналі відеофакт.

Зважаючи на запис, горіти на новорічному дереві залишилася тільки зірка на верхівці. Решта померкла нібито через те, що гірлянда не витримала погодних умов: снігопаду та мінусової температури.

Згасла гірлянда на ялинці в Донецьку

Звісно, місцеві жителі не змогли промовчати через те, що сталося.

"Позорище — ялинку криву поставити в центрі", "Яка "республіка", така і ялинка", "З такою погодою добре, що не згоріла!" — пишуть інтернет-користувачі.

Станом на 3 січня, ялинка знову у вогнях, однак у мережі не виключають, що це ненадовго.

На жаль, після окупації постраждало не лише святкове оздоблення міста, а й основна інфраструктура. Так, нещодавно в Донецьку впав козирок готелю "Європа", що біля ДК Куйбишева. Ще недавно будівля була однією з візиток міста, тепер, судячи з фото, вона перетворюється на занедбаність, адже туристів після окупації тут явно немає.

Теги:
#Донецьк #Донбас #Ялинка #Новий рік
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Суспільство
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Категорія
В Україні хочуть заборонити використання феєрверків
Більше шкоди, ніж радості: українці просять офіційно заборонити святкові петарди та феєрверки
Дата публікації
Категорія
Погода знову підготувала сюрпризи для українців
Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
Дата публікації
Категорія
Розмова з Байденом стала для Зеленського першою міжнародною у 2022 році
Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік