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Візитка "русского мира": у Донецьку завалило вхід у колись відомий готель "Європа" (фото наслідків)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка Новина оновлена 02 січня 2022, 19:59
Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка

Чотиризірковий готель після 2014 року повільно руйнується.

В окупованому Донецьку впав козирок готелю "Європа", що біля ДК Куйбишева.

На це звернув увагу блогер Денис Казанський, який показав фото до та після у себе у Фейсбук.

"Готель не працює з 2014 року, тому що після приходу Росії готелі у Донецьку більше не потрібні", — написав він.

Готель "Європа" у Донецьку
Готель "Європа" у Донецьку

Інформацію підтверджують і місцеві телеграм-канали, де навіть виклали відео з місця події.

Нагадаємо, готель чотиризірковий "Європа" було збудовано до "Євро-2012". На початку 2013 року він перейшов під управління Reikartz Hotel Management та почав позиціюватися як бізнес-готель "Reikartz Донецьк Європа".

Після захоплення міста проросійськими бойовиками адміністрація закладу прийняла рішення закрити готель, після чого він почав поступово руйнуватися. Крім того, він, як і багато інших будівель у Донецьку, ставав жертвою мародерів. У мережі повідомляли, що невідомі вкрали навіть ручку від дверей.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали, як виглядає супермаркет "Метро", який після захоплення Донецька став жертвою пограбування. Наразі від нього залишився лише голий каркас.

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#Донецьк #Денис Казанський
Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка
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Візитка "русского мира": у Донецьку завалило вхід у колись відомий готель "Європа" (фото наслідків)
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Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка
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