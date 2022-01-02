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Визитка "русского мира": в Донецке завалило вход в некогда известный отель "Европа" (фото последствий)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька Новость обновлена 02 января 2022, 19:59
Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька

Четырехзвездочный отель после 2014 года медленно разрушается.

В оккупированном Донецке рухнул козырек отеля "Европа", что у ДК Куйбышева.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский, который показал фото до и после у себя в Фейсбук.

"Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны", — написал он.

Отель "Европа" в Донецке
Отель "Европа" в Донецке

Информацию подтверждают и местные телеграм-каналы, где уже даже выложили видео с места происшествия.

Напомним, отель четырехзвездочный "Европа" был построен к "Евро-2012". В начале 2013 года он перешел под управление Reikartz Hotel Management и начал позиционироваться как бизнес-отель "Reikartz Донецк Европа".

После захвата города пророссийскими боевиками, администрация заведения приняла решение закрыть отель, после чего он начал постепенно разрушаться. Кроме того, он, как и многие другие здания в Донецке, становился жертвой мародеров. В сети сообщали, что неизвестные стащили даже ручку от двери.

Напомним, недавно в сети показали, как выглядит супермаркет "Метро", который после захвата Донецка стал жертвой разграбления. В настоящее время от него остался лишь голый каркас.

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#Донецк #Денис Казанский
Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька
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Визитка "русского мира": в Донецке завалило вход в некогда известный отель "Европа" (фото последствий)
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