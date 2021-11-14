Спасибо "русскому миру": в сети показали, что осталось от разграбленного "Метро" в Донецке

Автор видео говорит, что находится там сейчас страшно.

В сети появилось видео того, что осталось от супермаркета "Метро" в оккупированном Донецке спустя годы после его разграбления.

Соответсвующую видеозапись обнародовал в сети Твиттер пользователь под никнеймом IgorGirkin.

"Донецк, то самое МЕТРО", — подписал видео он.

Мужчина, который вел съемку, указал на следы от танковых гусениц на подъездах к бывшему магазину. Также он подчеркнул, что здесь находиться ему страшно.

Оператор не стал снимать здание с близкого расстояния, однако даже издали видно, что от него остался лишь просвечивающийся насквозь каркас.

Как известно, "славная победа" мародеров состоялась 28 мая 2014 года, когда сторонники т.н. "ДНР" ворвались в магазин. Грабеж продолжался в течение нескольких дней, в течение которых боевики при поддержке местных жителей растащили все, что можно было вынести. При этом на улицах города нередко можно было наблюдать картину людей с тележками, нагруженными товарами из супермаркета.

Журналисты, которым удалось побывать в "Метро" после разграбления, заявляли, что даже спустя пару дней после начала погрома, возле алкогольного отдела продолжали "нести дежурство" пьяные боевики.

Метро после начала разграбления

Вид снаружи

Банкоматы в первую очередь попали под прицел

Гильза в магазине

Отдел с алкоголем

Люди с тележками ворованного

Обычная картина в Донецке в те дни

А вот так он выглядел до войны

Как сообщалось ранее, оккупанты обстреляли из минометов село Невельское, что в Донецкой области. В результате этого было разрушено несколько домохозяйств, а также пострадала пожилая пара.