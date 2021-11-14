Укр

Спасибо "русскому миру": в сети показали, что осталось от разграбленного "Метро" в Донецке

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
173
"Метро" после начала разграбления Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:23
"Метро" после начала разграбления

Автор видео говорит, что находится там сейчас страшно.

В сети появилось видео того, что осталось от супермаркета "Метро" в оккупированном Донецке спустя годы после его разграбления.

Соответсвующую видеозапись обнародовал в сети Твиттер пользователь под никнеймом IgorGirkin.

"Донецк, то самое МЕТРО", — подписал видео он.

Мужчина, который вел съемку, указал на следы от танковых гусениц на подъездах к бывшему магазину. Также он подчеркнул, что здесь находиться ему страшно.

Оператор не стал снимать здание с близкого расстояния, однако даже издали видно, что от него остался лишь просвечивающийся насквозь каркас.

Как известно, "славная победа" мародеров состоялась 28 мая 2014 года, когда сторонники т.н. "ДНР" ворвались в магазин. Грабеж продолжался в течение нескольких дней, в течение которых боевики при поддержке местных жителей растащили все, что можно было вынести. При этом на улицах города нередко можно было наблюдать картину людей с тележками, нагруженными товарами из супермаркета.

Журналисты, которым удалось побывать в "Метро" после разграбления, заявляли, что даже спустя пару дней после начала погрома, возле алкогольного отдела продолжали "нести дежурство" пьяные боевики.

Метро после начала разграбления
Метро после начала разграбления
Вид снаружи
Вид снаружи
Банкоматы в первую очередь попали под прицел
Банкоматы в первую очередь попали под прицел
Гильза в магазине
Гильза в магазине
Отдел с алкоголем
Отдел с алкоголем
Люди с тележками ворованного
Люди с тележками ворованного
Обычная картина в Донецке в те дни
Обычная картина в Донецке в те дни
А вот так он выглядел до войны
А вот так он выглядел до войны

Как сообщалось ранее, оккупанты обстреляли из минометов село Невельское, что в Донецкой области. В результате этого было разрушено несколько домохозяйств, а также пострадала пожилая пара.

Теги:
#Донецк #Метро
Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть два резонансных законопроекта
Экономика и Финансы
Рада возьмется за два резонансных закона: в чем их важность
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть два резонансных законопроекта
Рада возьмется за два резонансных закона: в чем их важность
Дата публикации
Категория
Стоимость подсолнечного масла уже весьма высокая
Украинцам прогнозируют подорожание подсолнечного масла до 100 гривен за литр
Дата публикации
Категория
Десантники Paras во время учений в Украине
Британия может развернуть войска в Украине: бойцы уже готовы к десантированию
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк
Дата публикации
Категория
Андрей Рымарук рассказал о своем опыте пребывания рядом со Станицей Луганской
Самый тяжёлый участок фронта: разведчик раскрыл детали гибели десантников на Донбассе