Спасибі "русскому миру": у мережі показали, що залишилося від розграбованого "Метро" у Донецьку

Автор відео каже, що перебуває там зараз страшно.

У мережі з’явилося відео того, що залишилося від супермаркету "Метро" в окупованому Донецьку через роки після його пограбування.

Відповідний відеозапис оприлюднив у мережі Твіттер користувач під нікнеймом IgorGirkin.

"Донецьк, те саме МЕТРО", — підписав відео він.

Чоловік, який проводив зйомку, вказав на сліди від танкових гусениць на під’їздах до колишнього магазину. Також він наголосив, що тут перебувати йому страшно.

Оператор не став знімати будівлю з близької відстані, проте навіть здалеку видно, що від неї залишився лише каркас, що просвічується наскрізь.

Як відомо, "славна перемога" мародерів відбулася 28 травня 2014 року, коли прихильники т.зв. "ДНР" увірвалися до магазину. Пограбування тривало протягом кількох днів, протягом яких бойовики за підтримки місцевих жителів розтягли все, що можна було винести. На вулицях міста нерідко можна було спостерігати картину людей з візками, навантаженими товарами з супермаркету.

Журналісти, яким вдалося побувати в "Метро" після пограбування, заявляли, що навіть за кілька днів після початку погрому, біля алкогольного відділу продовжували "нести чергування" п’яні бойовики.

Метро після початку пограбування

Вид зовні

Банкомати першими потрапили під приціл

Гільза у магазині

Відділ із алкоголем

Люди з візками краденого

Звичайна картина у Донецьку в ті дні

А ось так він виглядав до війни

Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли з мінометів село Невельське, що на Донеччині. Внаслідок цього було зруйновано кілька домогосподарств, а також постраждала літня пара.