На Херсонщині дівчина випадково ковтнула шматок від кухонного ножа: подробиці

Яким чином лезо потрапило до страви залишається загадкою

Жахливий інцидент, який міг призвести до непоправних наслідків, трапився у місті Нова Каховка, що у Херсонській області.

Як повідомляє видання Кherson.net.ua, посилаючись на інформацію від Сергія Яновського, під час різдвяної вечері ледь не загинула 21-річна жителька міста, з якою стався нещасний випадок.

Як відомо, під час посиденьок на Святвечір дівчина випадково проковтнула уламок від леза кухонного ножа, який потрапив до однієї зі страв, якими того вечора ласувала родина. Не помітивши гострий предмет, який знаходився в ложці, постраждала ковтнула його.В результаті гострий шматок металу застряг у неї між гортанню та стравоходом.

На щастя, молода жінка одразу звернулася за допомогою до медичного закладу, де медикам вдалося без оперативного втручання швидко видалили чужорідний предмет.

Як зазначають лікарі, якби уламок від ножа пройшов глибше, потрапивши у шлунок, наслідки могли б бути летальними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області розлютована жінка жорстоко розправилася зі своїм коханим: вона кілька разів проштрикнула чоловіка ножем, відрізала йому пеніс та навіть намагалася відрубати нещасному голову. Тепер агресорці, яку вже затримали правоохоронці, може загрожувати покарання у вигляді терміну позбавлення волі строком до 15 років.