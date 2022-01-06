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Била ножем, відрізала пеніс та намагалася відрубати голову – на Херсонщині заарештували жінку (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Справу ведуть Олешківські правоохоронці
Справу ведуть Олешківські правоохоронці

Їй інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

На Херсонщині застілля переросло на поножовщину — жінка завдала співмешканцю більше сотні ударів. На цьому вона не зупинилася і вирішила відрізати йому голову та статевий член.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, почалося все зі спільного розпивання алкоголю 50-річною підозрюваною та її 38-річним співмешканцем. У стані сп’яніння між ними почалася сварка. Жінка розповіла, що чоловік її словесно принижував. Вона взялася за ніж. Експерти нарахували понад сотню ударів по тулубу та голові.

Потім жінка взяла до рук молоток. За допомогою його та ножа вона намагалася відрубати співмешканцю голову, а наприкінці відрізала фалос.

Ймовірні знаряддя вбивства та жорстокості
Ймовірні знаряддя вбивства та жорстокості

Трагедія сталася у Великих Копанях ще 3 січня. Жінка сама розповіла про смерть співмешканця сусідові – вранці наступного дня. Їй уже висунули підозру у злочині. Правоохоронці кваліфікують його як навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті – до 15 років за ґратами.

Запобіжний захід ще не обраний
Запобіжний захід ще не обраний

Раніше "Телеграф" писав про вбивство українки в Італії. Її чоловік хотів сексу, а вона відмовила. Ймовірному винуватцю – 81 рік.

Теги:
#Вбивство #Херсонська область #Пеніс
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