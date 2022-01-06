Била ножом, отрезала пенис и пыталась отрубить голову - на Херсонщине арестовали женщину (фото 18+)

Ей инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

На Херсонщине застолье переросло в поножовщину — женщина нанесла сожителю более сотни ударов. На этом она не остановилась и решила отрезать ему голову и половой член.

Об этом сообщает Херсонская прокуратура.

Как удалось выяснить правоохранителям, началось все с совместного распития алкоголя 50-летней подозреваемой и ее 38-летним сожителем. В состоянии опьянения между ними началась ссора. Женщина рассказала, что мужчина ее словесно унижал. Она взялась за нож. Эксперты насчитали более сотни ударов по телу и голове.

Затем женщина взяла в руки молоток. С помощью его и ножа она пыталась отрубить сожителю голову, а в конце отрезала фаллос.

Предполагаемые орудия убийства и жестокости

Трагедия произошла в Великих Копанях еще 3 января. Женщина сама рассказала о смерти сожителя соседу — утром следующего дня. Ей уже предъявили подозрение в преступлении. Правоохранители квалифицируют его как умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи — до 15 лет за решеткой.

Мера пресечения еще не выбрана

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