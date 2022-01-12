На Полтавщині п’яний гонщик влетів у річку: авто пішло під воду (фото)

У крові водія знайшли 1,87 проміле алкоголю, що майже в 10 разів вище за допустиму норму

У Полтавській області в Миргородському районі в глибоководну річку Псел в’їхав ВАЗ 2115. І хоч водоймище було покрите міцним льодом, воно не витримало: машина пішла під воду.

За інформацією облуправління поліції, НП сталася 9 січня. 40-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вилетів на авто на поверхню річки. За 20 метрів від берега ВАЗ почав стрімко йти під воду. На щастя, за цей час горе-водій встиг вибратися із салону та не постраждав.

У результаті, діставати авто за допомогою спецтехніки довелося рятувальникам. Тим часом у крові його власника знайшли 1,87 проміле алкоголю в крові — це майже в 10 разів вище за допустиму норму.

На Полтавщині була ціла спецоперація з порятунку машини, що потонула

За "порушення правил дорожнього руху, що спричинило ушкодження транспортного засобу" і водіння у п’яному вигляді щодо чоловіка склали два адмінпротоколи. Максимальне покарання – до 15 діб арешту.

Нагадаємо, у Мелітополі в аварії трагічно загинув співробітник райвідділу поліції з дружиною — у пари залишився маленький син.