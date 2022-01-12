Рус

На Полтавщині п’яний гонщик влетів у річку: авто пішло під воду (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Авто потонуло за 20 метрів від берега
Авто потонуло за 20 метрів від берега

У крові водія знайшли 1,87 проміле алкоголю, що майже в 10 разів вище за допустиму норму

У Полтавській області в Миргородському районі в глибоководну річку Псел в’їхав ВАЗ 2115. І хоч водоймище було покрите міцним льодом, воно не витримало: машина пішла під воду.

За інформацією облуправління поліції, НП сталася 9 січня. 40-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вилетів на авто на поверхню річки. За 20 метрів від берега ВАЗ почав стрімко йти під воду. На щастя, за цей час горе-водій встиг вибратися із салону та не постраждав.

У результаті, діставати авто за допомогою спецтехніки довелося рятувальникам. Тим часом у крові його власника знайшли 1,87 проміле алкоголю в крові — це майже в 10 разів вище за допустиму норму.

На Полтавщині була ціла спецоперація з порятунку машини, що потонула
На Полтавщині була ціла спецоперація з порятунку машини, що потонула

За "порушення правил дорожнього руху, що спричинило ушкодження транспортного засобу" і водіння у п’яному вигляді щодо чоловіка склали два адмінпротоколи. Максимальне покарання – до 15 діб арешту.

Нагадаємо, у Мелітополі в аварії трагічно загинув співробітник райвідділу поліції з дружиною — у пари залишився маленький син.

Теги:
#Автомобіль #Полтавська область #Річка #Затонулий
Головні події вівторка
Україна
Підсумки дня 11 січня: виведення військ з Казахстану, "смерть" Стефанчука, реп про Порошенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події вівторка
Підсумки дня 11 січня: виведення військ з Казахстану, "смерть" Стефанчука, реп про Порошенка
Дата публікації
Категорія
Для Кремля питання України – не на першому місці
"На кону – українська держава", – чи зможе Зеленський посадити Путіна за стіл переговорів
Дата публікації
Категорія
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Після Казахстану: чи дасть Путін спокій Україні
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати пільги та новий статус у НАТО
Україні хочуть надати статус "НАТО-плюс", а Росію — визнати спонсором тероризму: що це означає
Дата публікації
Категорія
Найбільше снігу випаде в Ужгороді та Сумах
Разом із морозами прийде і сніжок: які області України засипле найближчими днями