Закрив собою від гранати: на навчаннях у Миколаївській області військовий врятував підлеглого (фото)

Молодик отримав осколкове поранення та зараз перебуває на лікуванні в госпіталі

У Миколаївській області 25-річний військовослужбовець Збройних сил України врятував життя свого підлеглого: чоловік закрив його своїм тілом від вибуху гранати.

Як повідомили на сторінці "Командування Сил логістики ЗСУ" в соцмережі, інцидент трапився на одному з навчальних полігонів в області, де того дня проходила службові навчання військова частина А0598.

Попередньо відомо, що під час проведення бойових занять старший лейтенант Богдан Федосенко, якого напередодні призначили керівником, раптово помітив, що один з військовослужбовців кинув гранату, яка скотилася на бруствер.

Молодик відреагував миттєво та, оцінивши обстановку, відштовхнув трохи далі від місця вибуху сержанта Романа Шубіна, після чого закрив його своїм тілом, врятувавши від непоправних наслідків.

25-річний Богдан Федосенко

У результаті вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та кілька забоїв.

Наразі рятівник перебуває на лікуванні у військовому госпіталі, але запевняє, що із ним усе добре і він вже готовий повернутися на службу. до частини.

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