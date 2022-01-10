У лісі на Житомирщині загинув командир поліції: що сталося (фото)

Колеги кажуть, що чоловік був співробітником спецпідрозділу поліції, але став жертвою дикої тварини

У неділю, 9 січня, на Житомирщині трагічно загинув 32-річний старший лейтенант Євген Андрійковець. На чоловіка, який був співробітником спецпідрозділу поліції, під час полювання напав дикий кабан. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

В облуправлінні Нацполіції кажуть, що Євген Андрійковець був командиром одного з відділень, з якого всі брали приклад. Колеги також згадують: чоловік був успішним, відповідальним і завжди брався за найскладніші та найризикованіші справи.

Євген був командиром спецпідрозділу поліції

У поліції Житомирської області оголосили жалобу за загиблим та висловлюють співчуття його сім’ї. Відомо, що у Євгена залишилася дружина.

Євген Андрійковець загинув на полюванні

Кажуть, чоловік брав на себе найнебезпечніші завдання по службі

Нагадаємо, що у місті Коростень Житомирської області пройшла церемонія прощання з 20-річним Ігорем Олеговичем Тичиною, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, якого вбив на Донбасі проросійський снайпер.

А в Новомосковську попрощалися з 23-річним солдатом Станіславом Богуславським. Молодший сержант та військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади отримав смертельну травму під час ворожого обстрілу під Авдіївкою.