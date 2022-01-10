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У лісі на Житомирщині загинув командир поліції: що сталося (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Євгену Андрійковцю було 32 роки Новина оновлена 10 січня 2022, 12:49
Євгену Андрійковцю було 32 роки

Колеги кажуть, що чоловік був співробітником спецпідрозділу поліції, але став жертвою дикої тварини

У неділю, 9 січня, на Житомирщині трагічно загинув 32-річний старший лейтенант Євген Андрійковець. На чоловіка, який був співробітником спецпідрозділу поліції, під час полювання напав дикий кабан. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

В облуправлінні Нацполіції кажуть, що Євген Андрійковець був командиром одного з відділень, з якого всі брали приклад. Колеги також згадують: чоловік був успішним, відповідальним і завжди брався за найскладніші та найризикованіші справи.

Євген був командиром спецпідрозділу поліції
Євген був командиром спецпідрозділу поліції

У поліції Житомирської області оголосили жалобу за загиблим та висловлюють співчуття його сім’ї. Відомо, що у Євгена залишилася дружина.

Євген Андрійковець загинув на полюванні
Євген Андрійковець загинув на полюванні
Кажуть, чоловік брав на себе найнебезпечніші завдання по службі
Кажуть, чоловік брав на себе найнебезпечніші завдання по службі

Нагадаємо, що у місті Коростень Житомирської області пройшла церемонія прощання з 20-річним Ігорем Олеговичем Тичиною, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, якого вбив на Донбасі проросійський снайпер.

А в Новомосковську попрощалися з 23-річним солдатом Станіславом Богуславським. Молодший сержант та військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади отримав смертельну травму під час ворожого обстрілу під Авдіївкою.

Теги:
#Поліція #Житомирська область #Полювання #Загибель
Євгену Андрійковцю було 32 роки
В регіонах
У лісі на Житомирщині загинув командир поліції: що сталося (фото)
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Категорія
Євгену Андрійковцю було 32 роки
У лісі на Житомирщині загинув командир поліції: що сталося (фото)
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