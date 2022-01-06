Два похорони за день: в Україні провели в останню путь двох загиблих на сході героїв (фото)

Молоді герої віддали своє життя, захищаючи Україну від атаки ворога

У четвер, 6 січня, у двох українських областях попрощалися з трагічно загиблими на сході країни військовослужбовцями, які полягли від руки ворога.

Як передає пресцентр Житомирської облдержадміністрації, у місті Коростень Житомирської області сьогодні пройшла церемонія прощання з 20-річним Ігорем Олеговичем Тичиною, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Молодик отримав тяжке кульове поранення, заподіяне снайпером, під час несення служби у селі Нью-Йорк, розташованого в Бахмутському районі Донецької області. Тичина кілька днів перебував у комі і помер 1 січня, навіть не приходячи до тями.

В останню путь українського воїна проводжали керівництво області, близькі родичі, товариші та небайдужі містяни.

Ігор Тичина

Ще один похорон 6 січня відбувся у Новомосковську. Там попрощалися з 23-річний солдатом Станіславом Богуславським. Молодший сержант і військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, отримав смертельну травму під час ворожого обстрілу під Авдіївкою.

Як повідомила пресслужба 25 ОПДБр, хлопець був щирою та відкритою людиною, яка завжди готова була простягнути руку допомоги побратимам.

На церемонію прощання з молодим героєм-захисником прийшли жителі Новомосковська, його близькі та друзі, військовослужбовці та представники духовенства і влади.

Станіслав Богуславський

Висловлюємо щирі співчуття родинам полеглих героїв, захисників і патріотів України! Вічна пам'ять!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті впродовж тижня розшукують безвісно зниклого військовослужбовця Артема Сокола, який півтора року служив на Донбасі. Чоловік раптово зник з бази відпочинку в селі Невицькому і дотепер про нього немає жодної звістки.