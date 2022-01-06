Двое похорон за день: в Украине провели в последний путь двух погибших на востоке героев (фото)

Молодые патриоты отдали свою жизнь, защищая Украину от атаки врага

В четверг, 6 января, в двух украинских областях простились с трагически погибшими на востоке страны военнослужащими, павшими от руки врага.

Как передает пресс-центр Житомирской облгосадминистрации, в городе Коростень Житомирской области сегодня прошла церемония прощания с 20-летним Игорем Олеговичем Тычиной, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Молодой человек получил тяжелое пулевое ранение, причиненное снайпером, во время несения службы в селе Нью-Йорк, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области. Тычина несколько дней находился в коме и умер 1 января, даже не приходя в сознание.

В последний путь украинского воина провожали руководство области, близкие родственники, товарищи и небезразличные горожане.

Игорь Тычина

Еще один похорон 6 января состоялся в Новомосковске. Там простились с 23-летним солдатом Станиславом Богуславским. Младший сержант и военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады получил смертельную травму во время вражеских обстрелов под Авдеевкой.

Как сообщила пресс-служба 25 ОПГБр, парень был искренним и открытым человеком, который всегда готов был протянуть руку помощи собратьям.

На церемонию прощания с молодым героем-защитником пришли жители Новомосковска, его близкие друзья, военнослужащие и представители духовенства и власти.

Станислав Богуславский

Выражаем искренние соболезнования семьям павших героев, защитников и патриотов Украины! Вечная память!

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