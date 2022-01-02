На Донбассе пророссийский снайпер застрелил 20-летнего украинца: подробности и фото

Прощание с военнослужащим будут проводить на центральной площади Коростеня

1 января Житомирская область потеряла на Донбассе еще одного своего сына — не стало 20-летнего десантника Игоря Тычины. Парень умер из-за снайперского ранения, полученного еще в конце декабря.

Новости о смерти защитника сообщили в родном учебном заведении Тычины Коростенском городском колегиуме.

"На 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, который верно служил Украине на Востоке нашего государства", — отметили в публикации.

Парень скончался около семи часов вечера субботы, 1 января. Игоря Тычину характеризуют как отличного бойца, готового выполнять любые задания и отлично несшего военную службу. Он воевал в составе 95-й бригады. Также погибший защитник был хорошим сыном, братом и внуком, у него осталось много родственников и друзей.

Смертельное ранение Тычина получил 27 декабря 2021 года в результате стрельбы вражеского снайпера. На месте ему оказали необходимую первую помощь, а затем переправили в Харьков. Все эти дни медики военного госпиталя пытались спасти молодому парню жизнь, однако того не случилось.

Игорь Тычина в ВСУ

Известно, что прощание с погибшим пройдет на центральной площади Коростеня. День и время обещают назвать позже.

Где именно парень был ранен, неизвестно. Однако согласно сводке штаба ООС за сутки 27 декабря тяжелые ранения получили двое военнослужащих. Одним из них и был покойный Игорь Тычина.

Отметим, что по состоянию на 2 января на восточных фронтовых рубежах относительно спокойно. Несмотря на четыре нарушения режима тишины, зафиксированные со стороны российских оккупантов, потерь в новом году среди ВСУ нет. Обстрелы за предыдущие сутки велись рядом с Широкино, Водяным, Новолуганским и Зайцево.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о гибели украинского солдата-контрактника, который нес службу в одной из частей Донецкой области. 36-летнего военнослужащего нашли с огнестрельной раной во время его боевого дежурства. Причины смерти бойца уточняются.

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