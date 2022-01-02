На Донбасі проросійський снайпер застрелив 20-річного українця: подробиці та фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 233
Прощання з військовослужбовцем проводитимуть на центральній площі Коростеня
1 січня Житомирська область втратила на Донбасі ще одного свого сина – не стало 20-річного десантника Ігоря Тичини. Хлопець помер через снайперське поранення, отримане ще наприкінці грудня.
Новини про смерть захисника повідомили у рідному навчальному закладі Тичини Коростенському міському колегіумі.
"На 21-му році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на Сході нашої держави", — зазначили у публікації.
Хлопець помер близько сьомої години вечора суботи, 1 січня. Ігоря Тичину характеризують як чудового бійця, готового виконувати будь-які завдання і відмінно нести військову службу. Він воював у складі 95-ї бригади. Також загиблий захисник був добрим сином, братом та онуком, у нього залишилося багато родичів та друзів.
Смертельне поранення Тичина отримав 27 грудня 2021 в результаті роботи ворожого снайпера. На місці йому надали необхідну першу допомогу, а потім переправили до Харкова. Усі ці дні медики військового шпиталю намагалися врятувати молодому хлопцеві життя, проте цього не сталося.
Відомо, що прощання із загиблим пройде на центральній площі Коростеня. День і час обіцяють назвати згодом.
Де саме хлопця було поранено, невідомо. Однак згідно зі зведенням штабу ООС за добу 27 грудня важкі поранення отримали двоє військовослужбовців. Одним із них і був покійний Ігор Тичина.
Зазначимо, що станом на 2 січня на східних фронтових рубежах доволі спокійно. Незважаючи на чотири порушення режиму тиші, зафіксовані з боку російських окупантів, втрат у новому році серед ЗСУ немає. Обстріли за попередню добу велися поруч із Широкиним, Водяним, Новолуганським та Зайцевим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про загибель українського солдата-контрактника, який служив в одній із частин Донецької області. 36-річного військовослужбовця знайшли з вогнепальною раною під час його бойового чергування. Причини загибелі бійця уточнюються.
Також на порталі ви можете дізнатися про останні новини щодо переміщення російських військ біля кордонів України. Зміни у дислокації техніки та службового складу було зафіксовано перед Новим роком.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-