Український військовий застрелився на Донбасі: подробиці
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Покійний був родом із Запоріжжя і служив за контрактом
У вівторок, 28 грудня, в одній із військових частин Донецької області було виявлено тіло українського військовослужбовця-контрактика. Попередньо стверджується, що чоловік наклав на себе руки.
Подробиці повідомили у пресслужбі спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах об’єднаних сил 29 грудня.
Під час трагедії захисник перебував на черговому бойовому чергуванні. Причиною смерті став постріл у голову. Попередньо встановлено, що постріл було здійснено з довіреної військовослужбовцю бойової зброї.
Також повідомляється, що на момент смерті чоловікові було 36 років. Він був уродженцем Запоріжжя, а до армії прийшов служити, уклавши контракт.
Прокурори, слідчі та поліцейські більше схиляються до версії суїциду. Представники Маріупольської спецпрокуратури вже навіть розпочали розслідування згідно з ч. 1 ст. 115 із відповідною позначкою про самогубство. При цьому інші версії — на зразок умисного вбивства або порушення правил користування зброєю — поки що не виключаються повністю.
Правоохоронці намагаються відновити якнайбільше деталей, щоб зрозуміти причину того, що сталося.
Нагадаємо, що це вже не перша трагедія із військовослужбовцями за останній місяць. Як повідомляв "Телеграф", на Дніпропетровщині було виявлено труп військового, замотаний у шматок лінолеуму. Повідомлялося, що у його смерті можуть бути винні товариші по службі.
Також ми писали про випадок на Чернігівщині, де солдат-строковик наклав на себе руки за місяць до дембеля.
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