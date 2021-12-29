Український військовий застрелився на Донбасі: подробиці

Покійний був родом із Запоріжжя і служив за контрактом

У вівторок, 28 грудня, в одній із військових частин Донецької області було виявлено тіло українського військовослужбовця-контрактика. Попередньо стверджується, що чоловік наклав на себе руки.

Подробиці повідомили у пресслужбі спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах об’єднаних сил 29 грудня.

Під час трагедії захисник перебував на черговому бойовому чергуванні. Причиною смерті став постріл у голову. Попередньо встановлено, що постріл було здійснено з довіреної військовослужбовцю бойової зброї.

Також повідомляється, що на момент смерті чоловікові було 36 років. Він був уродженцем Запоріжжя, а до армії прийшов служити, уклавши контракт.

Прокурори, слідчі та поліцейські більше схиляються до версії суїциду. Представники Маріупольської спецпрокуратури вже навіть розпочали розслідування згідно з ч. 1 ст. 115 із відповідною позначкою про самогубство. При цьому інші версії — на зразок умисного вбивства або порушення правил користування зброєю — поки що не виключаються повністю.

Правоохоронці намагаються відновити якнайбільше деталей, щоб зрозуміти причину того, що сталося.

У прокуратурі повідомили про смерть контрактника

Нагадаємо, що це вже не перша трагедія із військовослужбовцями за останній місяць. Як повідомляв "Телеграф", на Дніпропетровщині було виявлено труп військового, замотаний у шматок лінолеуму. Повідомлялося, що у його смерті можуть бути винні товариші по службі.

Також ми писали про випадок на Чернігівщині, де солдат-строковик наклав на себе руки за місяць до дембеля.