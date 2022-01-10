В лесу погиб командир полиции Житомирщины: что произошло (фото)
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Коллеги говорят, что мужчина был сотрудником спецподразделения полиции, но стал жертвой дикого животного
В воскресенье, 9 января, трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Житомирской области Евгений Андрейковец. На мужчину, который был сотрудником спецподразделения полиции, во время охоты напал дикий кабан. Увы, травмы оказались несовместимы с жизнью.
В облуправлении Нацполиции говорят, что Евгений Андрейковец был командиром одного из отделений, с которого все брали пример. Коллеги также вспоминают: мужчина был успешным, ответственным и всегда брался за самые сложные и рискованные дела.
В полиции Житомирской области объявили траур по погибшему и выражают соболезнования его семье. Известно, что у Евгения осталась супруга.
Напомним, что в городе Коростень Житомирской области прошла церемония прощания с 20-летним Игорем Олеговичем Тычиной, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которого убил на Донбассе пророссийский снайпер.
А в в Новомосковске простились с 23-летним солдатом Станиславом Богуславским. Младший сержант и военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады получил смертельную травму во время вражеских обстрелов под Авдеевкой.
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