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В лесу погиб командир полиции Житомирщины: что произошло (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Евгению Андрейковцу было 32 года Новость обновлена 10 января 2022, 12:49
Евгению Андрейковцу было 32 года

Коллеги говорят, что мужчина был сотрудником спецподразделения полиции, но стал жертвой дикого животного

В воскресенье, 9 января, трагически погиб 32-летний старший лейтенант полиции Житомирской области Евгений Андрейковец. На мужчину, который был сотрудником спецподразделения полиции, во время охоты напал дикий кабан. Увы, травмы оказались несовместимы с жизнью.

В облуправлении Нацполиции говорят, что Евгений Андрейковец был командиром одного из отделений, с которого все брали пример. Коллеги также вспоминают: мужчина был успешным, ответственным и всегда брался за самые сложные и рискованные дела.

Евгений был командиром спецподразделения полиции
Евгений был командиром спецподразделения полиции

В полиции Житомирской области объявили траур по погибшему и выражают соболезнования его семье. Известно, что у Евгения осталась супруга.

Евгений Андрейковец погиб на охоте
Евгений Андрейковец погиб на охоте
Говорят, мужчина брал на себя самые опасные задачи по службе
Говорят, мужчина брал на себя самые опасные задачи по службе

Напомним, что в городе Коростень Житомирской области прошла церемония прощания с 20-летним Игорем Олеговичем Тычиной, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которого убил на Донбассе пророссийский снайпер.

А в в Новомосковске простились с 23-летним солдатом Станиславом Богуславским. Младший сержант и военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады получил смертельную травму во время вражеских обстрелов под Авдеевкой.

Теги:
#Полиция #Житомирская область #Охота #Гибель
Евгению Андрейковцу было 32 года
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В лесу погиб командир полиции Житомирщины: что произошло (фото)
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Евгению Андрейковцу было 32 года
В лесу погиб командир полиции Житомирщины: что произошло (фото)
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