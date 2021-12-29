Люди гибнут за хобби: на охоте застрелили известного хирурга из Полтавы и это - лишь один случай из многих

Роковой выстрел прозвучал 26 декабря на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области

Охота – не единственное хобби, в котором для его приверженцев существует опасность лишиться жизни. Опасен также мотоциклетный спорт и парашютный, дайвинг и альпинизм, зимняя рыбалка и прочие увлечения… Но от этого людей, посвящающих свободное время любимому занятию, меньше не становится. В последнее воскресенье года трагедия на охоте случилась с медиком из Полтавы – хирургом 2-й городской клинической больницы Романом Ростовским. Случайное ранение не оставило ему шансов на жизнь.

О ЧП — без указания имен и подробностей — сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, куда и поступила информация.

Правоохранители установили, что охота компании мужчин происходила в урочище на территории Краснокутского лесничества. "40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого. От полученного ранения тот скончался на месте", — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности". 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы".

В самой Полтаве гибель известного врача опечалила как его коллег, так и бывших пациентов, их родственников, и даже тех, кто просто знал о нем по чужим благодарным отзывам.

На Фейсбук-страницах 2-й городской клинической больницы, где работал Ростовский, и Департамента охраны здоровья Полтавского горсовета, опубликованы слова соболезнования родным и близким, краткая информация о заслугах Романа Васильевича.

"Почти 20 лет жизни Роман Ростовский отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов. За весомый вклад в развитие хирургической службы города был неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями. В памяти пациентов и коллег Роман Ростовский навсегда останется ответственным и высокопрофессиональным хирургом, искренним, добрым и преданным другом, готовым прийти на помощь в любую минуту".

Во 2-ю больницу он пришел на должность врача-хирурга хирургического отделения №2 в 2008 году, получив квалификацию магистра медицины по хирургии. В 2018-м получил высшую квалификационную категорию врача-хирурга. В 2020-м возглавил хирургическое отделение №2.

У Романа Ростовского было большое будущее

"Подробностей произошедшего я не знаю, этим занимается полиция и нас не посвящает в расследование, тем более, что это произошло в соседней области, — объяснил "Телеграфу" директор 2-й городской клинической больницы профессор Максим Дудченко. – Для нас это — тяжелая утрата… Да, Роман Васильевич увлекался охотой и рыбалкой. В этот раз его пригласили в свою компанию друзья. Больше никого из наших коллег там не было. Сейчас идет охота на зверя, охота официальная, по лицензии…

Это очень серьезный был врач, большой профессионал. У него были хорошие перспективы. Мы с ним многое планировали, расширяли отделение, создали еще дополнительно урологическое отделение. Это человек, который занимался и малоинвазивной хирургией – был заведующим отделением, и открытой хирургией, ургентной хирургией, сосудистой – то есть, у него были золотые руки! Он спас очень много людей. Это был замечательный человек, товарищ и профессионал с большой буквы".

Проводили Романа Ростовского в последний путь во вторник, 28 декабря. У него осталась мама, супруга и сыновья.

В соцсетях под печальной новостью полтавчане и иногородние знакомые оставляют свои отзывы о погибшем.

Комментарии к печальной новости

"Глубокие соболезнования родным и близким Романа Васильевича, — пишет Сергей Пустовит. — Он спас меня в буквальном смысле за 24 часа до потенциальной смерти в марте 2017 года. Невероятный человек, не только в профессиональном аспекте, но и во многих других, потому что талантом он был многогранным. Последний раз виделись как раз тогда, когда он получил карьерное повышение. Порадовались искренне вместе, ведь это открывало перспективу реализовать многие его творческие разработки и замыслы. К сожалению, не все это свершилось из-за трагических обстоятельств. Но и того, что он сделал, достаточно для благодарности и памяти широких масс полтавчан. Вечная память! Царство Небесное!".

"Как же так? Мой учитель!!! Лучший хирург", — скорбит Ирина Каданова.

Сожалеет Сергей Зенченко: "Эх, Ромка! Что ж ты так рано, однокурсник? Еще жить и творить… Царствие небесное тебе и соболезнования родным".

Люди вспоминают Ростовского с благодарностью

Ему вторит другой пользователь, подписанный как Ветмедин Украина: "Ромка, ты останешься в памяти наших одногрупников веселым, играющим на гитаре под свои песни, хорошим человеком и отличным хирургом".

"Глубокие соболезнования родным и близким Романа Васильевича. Год назад он и меня спас, совершил сложную операцию, — вспоминает Нина Калениченко. — Как жаль, что так случилось. Он был лучшим хирургом с большой буквы. Царство небесное! Вечная память! А родным — здоровья и силы пережить эту боль утраты".

Потрясена случившимся Раиса Павлюченко: "Это печальное известие поразило нас до глубины души. Только полтора месяца назад он спас нашу дочь, проведя неотложную операцию на поджелудочной железе, жизнь дочери зависела от его профессионального умения и опыта. Вся наша семья, которая с ним была знакомы, очень грустит по поводу трагической смерти Романа Васильевича. Царство небесное Роману Васильевичу, глубокие соболезнования родным и близким".

Друзья сожалеют о трагическом уходе талантливого врача

"Я его не знала лично, но слышала только хорошие слова. Сочувствую родным и близким, — не осталась равнодушной к чужой беде Юлия Кравченко.

…Только за нынешнюю осень в Украине произошел ряд драматических событий на охоте, несколько человек погибли.

Так, 25 сентября в полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ Измаильского района Одесской области и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. Мужчина целился в дичь, но случайно попал в друга. От ранения в грудь 49-летний потерпевший погиб на месте.

17 октября во время охоты вблизи села Новогнатовка Волновахского района Донецкой области, где в настоящее время охотиться запрещено, 63-летний охотник получил смертельное огнестрельное ранение. По предварительной на тот момент информации, озвученной Нацполицией, 59-летний мужчина случайно из незарегистрированного ружья застрелил своего товарища, с которым приехал на незаконную охоту.

Охота была незаконной, ружье - незарегистрированным

В субботу, 13 ноября, на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе Львовщины во время охоты от огнестрельного ранения погиб 66-летний охотник. Как сообщили правоохранители, 62-летний житель Нового Роздола выстрелил из "Sauer100", пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в другого охотника.

14 ноября застрелили мужчину на охоте в Охтырском районе Сумской области. Четверо друзей охотились возле села Боромля. Один из них выстрелил в сторону дикой козы, однако случайно попал в своего товарища. Несмотря на то, что пострадавшего быстро доставили в реанимационное отделение больницы, спасти жизнь 28-летнего гражданина не удалось.

29 ноября от полученного накануне ранения скончался инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления, 37-летний капитан Максим Тимошенко. На охоту вблизи села Травневое Городнянской общины он отправился в компании друзей и своего кума – 39-летнего Игоря Довгопола, начальника Черниговского районного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, депутата местного горсовета. Несчастье случилось, когда кум стрелял по лисе, но дробь попала в голову друга. Подробности сообщил черниговский портал Gorod.cn.ua.

Из этого ружья был убит Роман Ростовский

Две недели назад, 4 декабря, за пределами села Михайловка в Николаевской области 48-летий местный житель на охоте случайно застрелил своего товарища. 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего скончался. Заряд дроби в экс-заместителя Николаевского областного комиссара по работе с личным составом и общественностью Александра Жолудя, по данным интернет-издания "Корабелов.Инфо", выпустил его хороший товарищ Василий Рогоза, командир батальона территориальной обороны Центрального военкомата, стоявший практически рядом.

При несоблюдении правил обращения с оружием охота может быть очень опасным хобби для ее участников. Во всех вышеперечисленных случаях речь ведется (предварительно) о несчастных случаях. Самым известным ЧП на охоте на той же Харьковщине можно считать "случайный" выстрел, в январе 2007 года оборвавший жизнь бывшего главы Харьковской облгосадминистрации, политика и лидера "регионалов" Евгения Кушнарева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Мариуполем застрелился военнослужащий-контрактник.