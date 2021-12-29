Люди гинуть за хобі: на полюванні застрелили відомого хірурга з Полтави і це лише один випадок з багатьох

Фатальний постріл пролунав 26 грудня на території Краснокутського лісництва у Харківській області

Полювання — не єдине хобі, в якому для його прихильників існує небезпека втратити життя. Небезпечний також мотоциклетний спорт і парашутний, дайвінг та альпінізм, зимова риболовля та інші захоплення… Але від цього людей, які присвячують вільний час улюбленому заняттю, менше не стає. В останню неділю року трагедія на полюванні сталася з медиком із Полтави – хірургом 2-ї міської клінічної лікарні Романом Ростовським. Випадкове поранення не залишило шансів на життя.

Про НП – без вказівки імен та подробиць – повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, куди і надійшла інформація.

Правоохоронці встановили, що полювання компанії чоловіків відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва. "40-річний мисливець зробив постріл із власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково потрапив до 39-річного знайомого. Від отриманого поранення той помер на місці", — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу "Вбивство з необережності". 40-річному чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У самій Полтаві загибель відомого лікаря засмутила як його колег, так і колишніх пацієнтів, їхніх родичів, і навіть тих, хто просто знав про нього за вдячними відгуками.

На Фейсбук-сторінках 2-ї міської клінічної лікарні, де працював Ростовський, та Департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, опубліковані слова співчуття рідним та близьким, коротка інформація про заслуги Романа Васильовича.

"Майже 20 років життя Роман Ростовський віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів. За вагомий внесок у розвиток хірургічної служби міста був неодноразово нагороджений Почесними грамотами та подяками. У пам’яті пацієнтів та колег Роман Ростовський назавжди залишиться відповідальним та високопрофесійним хірургом, щирим, добрим та відданим другом, готовим прийти на допомогу будь-якої хвилини".

До 2-ї лікарні він прийшов на посаду лікаря-хірурга хірургічного відділення №2 у 2008 році, отримавши кваліфікацію магістра медицини з хірургії. 2018-го отримав вищу кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. 2020-го очолив хірургічне відділення №2.

Роман Ростовський мав велике майбутнє

"Подробиць події я не знаю, цим займається поліція і нас не посвячує в розслідування, тим більше, що це сталося в сусідній області, — пояснив "Телеграфу" директор 2-ї міської клінічної лікарні професор Максим Дудченко. — Для нас це важка втрата…Так, Роман Васильович захоплювався полюванням та рибалкою… Цього разу його запросили до своєї компанії друзі… Більше нікого з наших колег там не було… Зараз йде полювання на звіра, полювання офіційне, за ліцензією…

Це дуже серйозний був лікар, великий професіонал. У нього були добрі перспективи. Ми з ним багато що планували, розширювали відділення, створили ще додатково урологічне відділення. Це людина, яка займалася і малоінвазивною хірургією – була завідувачем відділення, і відкритою хірургією, ургентною хірургією, судинною – тобто у нього були золоті руки! Він урятував дуже багато людей. Це була чудова людина, товариш та професіонал із великої літери".

Проводили Романа Ростовського в останню путь у вівторок, 28 грудня. У нього залишилася мама, дружина та сини.

У соцмережах під сумною новиною полтавці та іногородні знайомі залишають свої відгуки про загиблого.

Коментарі до сумної новини

"Глибокі співчуття рідним і близьким Романа Васильовича, — пише Сергій Пустовіт. — Він врятував мене буквально за 24 години до потенційної смерті в березні 2017 року. Неймовірна людина, не лише у професійному аспекті, а й у багатьох інших, бо талантом він був багатогранним, останній раз бачилися саме тоді, коли він отримав кар’єрне підвищення, порадувалися щиро разом, адже це відкривало перспективу реалізувати багато його творчих розробок і задумів. На жаль, не все це відбулося через трагічні обставини. Але й того, що він зробив, достатньо для вдячності та пам’яті широких мас полтавців. Вічна пам’ять! Царство Небесне!".

"Як же так? Мій учитель! Кращий хірург", — сумує Ірина Каданова.

Шкодує Сергій Зенченко: "Ех, Ромко! Що ж ти так рано, однокурснику? Ще жити й творити… Царство небесне тобі та співчуття рідним".

Люди згадують Ростовського із вдячністю

Йому вторить інший користувач, підписаний як Ветмедін Україна: "Ромко, ти залишишся в пам’яті наших одногрупників веселим, таким, що грає на гітарі під свої пісні, гарною людиною та відмінним хірургом".

"Глибокі співчуття рідним і близьким Романа Васильовича. Рік тому він і мене врятував, зробив складну операцію, — згадує Ніна Каленіченко. — Як шкода, що так сталося. Він був найкращим хірургом з великої літери. Царство небесне! Вічна пам’ять! А рідним — здоров’я та сили пережити цей біль втрати".

Вражена тим, що трапилося, Раїса Павлюченко: "Ця сумна звістка вразила нас до глибини душі. Тільки півтора місяця тому він врятував нашу дочку, провівши невідкладну операцію на підшлунковій залозі, життя доньки залежало від його професійного вміння та досвіду. Вся наша сім’я, яка з ним була знайома, дуже сумує з приводу трагічної смерті Романа Васильовича. Царство небесного Роману Васильовичу, глибокі співчуття рідним та близьким".

Друзі жалкують про трагічний догляд талановитого лікаря

"Я його не знала особисто, але чула лише добрі слова. Співчуваю рідним і близьким, — не залишилася байдужою до чужого лиха Юлія Кравченко.

…Тільки за нинішню осінь в Україні сталася низка драматичних подій на полюванні, кілька людей загинуло.

Так, 25 вересня до поліції звернувся 64-річний мешканець Саф’янівської ОТГ Ізмаїльського району Одеської області та повідомив, що застрелив товариша, з яким був на полюванні. Чоловік цілився у дичину в очереті, але випадково влучив у друга. Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці.

17 жовтня під час полювання поблизу села Новогнатівка Волноваського району Донецької області, де нині полювати заборонено, 63-річний мисливець отримав смертельне вогнепальне поранення. За попередньою на той момент інформацією, озвученою Нацполіцією, 59-річний чоловік випадково з незареєстрованої рушниці застрелив свого товариша, з яким приїхав на незаконне полювання.

Полювання було незаконним, рушниця — незареєстрованою

У суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівщини під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний мисливець. Як повідомили правоохоронці, 62-річний мешканець Нового Роздолу вистрілив із "Sauer100", намагаючись підстрелити дичину, проте куля потрапила до іншого мисливця.

14 листопада застрелили чоловіка на полюванні в Охтирському районі Сумської області. Четверо друзів полювали біля села Боромля. Один із них вистрілив у бік дикої кози, проте випадково потрапив у свого товариша. Попри те, що потерпілого швидко доставили до реанімаційного відділення лікарні, врятувати життя 28-річного громадянина не вдалося.

29 листопада від поранення помер інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління, 37-річний капітан Максим Тимошенко. На полювання поблизу села Травневе Городнянської громади він вирушив у компанії друзів та свого кума – 39-річного Ігоря Довгопола, начальника Чернігівського районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, депутата місцевої міськради. Нещастя трапилося, коли кум стріляв по лисиці, але дріб потрапив у голову друга. Подробиці повідомив чернігівський портал Gorod.cn.ua.

З цієї рушниці був убитий Роман Ростовський

Два тижні тому, 4 грудня, за межами села Михайлівка на Миколаївщині 48-річний місцевий житель на полюванні випадково застрелив свого товариша. 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, внаслідок чого помер. Заряд дробу в ексзаступника Миколаївського обласного комісара по роботі з особовим складом та громадськістю Олександра Жолудя, за даними інтернет-видання "Корабелів.Інфо", випустив його добрий товариш Василь Рогоза, командир батальйону територіальної оборони Центрального військкомату, який стояв практично поряд.

При недотриманні правил поводження зі зброєю полювання може бути дуже небезпечним для його учасників. У всіх випадках мова ведеться (попередньо) про нещасні випадки. Найвідомішою надзвичайною подією на полюванні на тій же Харківщині можна вважати "випадковий" постріл, який у січні 2007 року обірвав життя колишнього голови Харківської облдержадміністрації, політика та лідера "регіоналів" Євгена Кушнарьова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Маріуполем застрелився військовослужбовець-контрактник.