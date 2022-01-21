В Україні розширили "червону зону": до списку внесли ще одну область

У регіоні впровадять жорсткіші карантинні обмеження

В Україні, де кількома днями раніше офіційно визнали новий спалах коронавірусної інфекції, до "червоної зони" внесли ще одну область — Івано-Франківську.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, саме на Буковині, якою було розширено список "червоних" регіонів, упродовж останніх днів фіксували суттєве перевищення кількості захворілих ковідом.

Згідно з наявною інформацією, представники Державної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення ввести найжорсткіші карантинні обмеження для жителів Івано-Франківської області вже з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року. Там офіційно оголошено "червоний" рівень епідемнебезпеки.

Табличка з карантинним поділом від МОЗ

Своєю чергою нагадаємо, що з наступного тижня у "червоній зоні", куди потрапила область, суворо заборонять роботу непродовольчих ринків, театрів та кінотеатрів, ресторанів, торговельних центрів та інших розважальних закладів. Заборона також торкнеться проведення масових заходів у населених пунктах області.

Автомобільні заправки, аптеки, медичні заклади, банківські установи та продовольчі магазини працюватимуть, але там буде введено обов'язковий масковий режим.

Що стосується закладів освіти типу шкіл, технікумів та вишів, то вони матимуть змогу працювати виключно за умови стовідсоткової вакцинації працівників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці працівникам дитячих садочків поставили суворі умови щодо вакцинації, адже в місті продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом. В разі відмови персоналу проводити щеплення, робота частини столичних садочків опиниться під загрозою.