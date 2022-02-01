На Житомирщині легковик протаранив дві вантажівки, є загиблий (фото)

Автомобіль-винуватець аварії намагався здійснити обгін, тож виїхав на "зустрічку"

На автодорозі неподалік села Олександрівка, що в Новоград-Волинському районі Житомирської області, сталася смертельна аварія. Унаслідок автоподії одна людина загинула, а ще двоє — потребували допомоги медиків.

Про це у вівторок, 1 січня, повідомили у пресцентрі ГУ Нацполіції Житомирщини, зазначивши, що ДТП трапилася вчора, близько 14-ї години.

Як вдалося встановити слідчим, які з'ясовують обставини автопригоди в рамках кримінального провадження, транспортний засіб марки Renault Laguna під керуванням 30-річного чоловіка рухався в напрямку села Чижівка. Намагаючись вчинити обгін, авто виїхало на "зустрічку", де зіштовхнулося з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 57-річний житель району. Від потужного удару легковик відкинуло в автомобіль "ЗІЛ", що рухався попутно. За кермом останнього знаходився 30-річний житель Новограда-Волинського.

Аварія на трасі в Житомирській області

В результаті аварії пасажир Renault отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож він загинув прямо на місці пригоди. Особу чоловіка зараз встановлюють правоохоронці. Також травми різного ступеню тяжкості отримали водій легковика та 67-річна пасажирка DAF.

Обставини автопригоди встановлюють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у результаті моторошної автокатастрофи за участі двох транспортних засобів у столиці, загинула 40-річна жінка-водій. Лікарі упродовж пів години намагалися реанімувати потерпілу, проте марно — отримані травми виявилися несумісними із життям.