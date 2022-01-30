Автомобіль зупинився в стовпі: смертельна аварія у Києві забрала життя жінки (ексклюзивні фото та відео)

Постраждалу намагалися реанімувати близько 30 хвилин, однак спроби виявилися марними.

У Києві в ніч на неділю, 30 січня, сталася смертельна аварія на Великій кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення двох автомобілів — Volkswagen та BMW — загинула жінка.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфу".

Відомо, що зіткнення автомобілів відбулося неподалік господарчого ринку. Автомобіль BMW рухався у напрямку Жулянського мосту, коли з розвороту у тому ж напрямку виїхав Volkswagen.

Після потужного удару у правий борт малолітражки "баварець" відлетів праворуч і протаранив стовп. За кермом Volkswagen була жінка приблизно 40-ка років. Лікарі намагалися її реанімувати протягом 30 хвилин, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Обставини трагедії будуть з'ясовувати правоохоронці, розпочато розслідування.

Поспілкуватися з водієм BMW на місці нашому кореспонденту не вдалося.

Нагадаємо, кілька днями раніше у центрі Києва скандальна блогерка Марія Семенова, яка більше відома під псевдонімом "Тішина", на Porshe разом з друзями-мажорами збила людину та виклала відео у соцмережі. На своє виправдання дівчина написала, що вони компенсували постраждалому зломане моноколесо, однак це виявилося обманом. Справою зацікавилася поліція, а опубліковане відео стане прямим доказом проти водія.