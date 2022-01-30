Автомобиль остановился в столбе: смертельная авария в Киеве унесла жизни женщины (эксклюзивные фото и видео)

Пострадавшую пытались реанимировать около 30 минут, однако попытки оказались тщетными.

В Киеве в ночь на воскресенье, 30 января, произошла смертельная авария на Большой кольцевой дороге. В результате столкновения двух автомобилей — Volkswagen и BMW — погибла женщина.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент "Телеграфа".

Известно, что столкновение автомобилей произошло недалеко от хозяйственного рынка. Автомобиль BMW двигался по направлению к Жулянскому мосту, когда с разворота в том же направлении выехал Volkswagen.

После мощного удара в правый борт малолитражки "баварец" улетел вправо и протаранил столб. За рулем Volkswagen была женщина примерно 40 лет. Врачи пытались ее реанимировать в течение 30 минут, однако спасти пострадавшую не удалось.

Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранители, начато расследование.

Пообщаться с водителем BMW на месте нашему корреспонденту не удалось.

Напомним, несколькими днями ранее в центре Киева скандальная блогерша Мария Семенова, больше известная под псевдонимом "Тишина", на Porshe вместе с друзьями-мажорами сбила человека и выложила видео в соцсети. В свое оправдание девушка написала, что они компенсировали пострадавшему сломанное моноколесо, однако это оказалось обманом. Делом заинтересовалась полиция, а опубликованное видео станет прямым доказательством против водителя.