Автомобиль остановился в столбе: смертельная авария в Киеве унесла жизни женщины (эксклюзивные фото и видео)
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Пострадавшую пытались реанимировать около 30 минут, однако попытки оказались тщетными.
В Киеве в ночь на воскресенье, 30 января, произошла смертельная авария на Большой кольцевой дороге. В результате столкновения двух автомобилей — Volkswagen и BMW — погибла женщина.
Об этом с места происшествия сообщил корреспондент "Телеграфа".
Известно, что столкновение автомобилей произошло недалеко от хозяйственного рынка. Автомобиль BMW двигался по направлению к Жулянскому мосту, когда с разворота в том же направлении выехал Volkswagen.
После мощного удара в правый борт малолитражки "баварец" улетел вправо и протаранил столб. За рулем Volkswagen была женщина примерно 40 лет. Врачи пытались ее реанимировать в течение 30 минут, однако спасти пострадавшую не удалось.
Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранители, начато расследование.
Пообщаться с водителем BMW на месте нашему корреспонденту не удалось.
Напомним, несколькими днями ранее в центре Киева скандальная блогерша Мария Семенова, больше известная под псевдонимом "Тишина", на Porshe вместе с друзьями-мажорами сбила человека и выложила видео в соцсети. В свое оправдание девушка написала, что они компенсировали пострадавшему сломанное моноколесо, однако это оказалось обманом. Делом заинтересовалась полиция, а опубликованное видео станет прямым доказательством против водителя.
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