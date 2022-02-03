Унікальний Краєзнавчий музей у Полтаві завдяки “Великому будівництву” реконструюють вперше за понад півстоліття

У Полтаві вперше за 60 років реконструюють унікальний Краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Реставрацію музею розпочали у вересні минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". До цього подібних масштабних ремонтів тут не проводили щонайменше 60 років.

За час реставрації облаштували та запустили новий теплопункт, оновили систему електромережі. Розпочалося підключення до широкосмугового інтернету, реставрація дверних полотен та лиштви зали урочистостей.

Краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

"Цей рік дуже важливий для музею. Ми вже маємо напрацювання. Говоримо про результати й зроблене, а також будуємо нові плани на поточний рік. Вони мають бути комплексними й до кінця 2022-го реалізованими", – зауважила заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко.

Тому вже на початку 2022 року в краєзнавчому музеї почали реалізовувати відразу кілька масштабних проєктів: поточний ремонт залів експозиції на 1 поверсі, капремонт вбиралень першого і цокольного поверхів та реставрацію зали урочистостей, вестибюлю та всіх приміщень музею, де будуть нові комунікації.

Реставрацію музею розпочали у вересні минулого року

Художники-реставратори працюють над усуненням великої тріщини, оформляють стелю.

Наразі на об’єкті задіяні 32 працівники.

Працюють художники-реставратори

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського минулого року відзначив своє 130-річчя. Фонди музею – унікальне зібрання предметів старовини, побуту та народного мистецтва, у якому не лише місцевий матеріал, а й старожитності різних частин світу: Стародавнього Єгипту, Індії, Японії, Китаю, Індонезії. Справжня гордість музею – козацькі старожитності. Загалом у музеї близько 300 тисяч експонатів.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, завдяки реалізації програми Володимира Зеленського по всій Україні було створено близько 200 тисяч нових робочих місць.