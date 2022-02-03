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Уникальный Краеведческий музей в Полтаве благодаря "Большой стройке" реконструируют впервые за более чем полвека

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Краеведческий музей в Полтаве Новость обновлена 03 февраля 2022, 18:08
Краеведческий музей в Полтаве

В Полтаве впервые за 60 лет реконструируют уникальный краеведческий музей имени Василия Кричевского. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Реставрацию музея начали в сентябре прошлого года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". До этого подобных масштабных ремонтов здесь не проводилось как минимум 60 лет.

За время реставрации обустроили и запустили новый теплопункт, обновили систему электросети. Началось подключение к широкополосному интернету, реставрируют дверные полотна и наличники зала торжеств.

Краеведческий музей имени Василия Кричевского
Краеведческий музей имени Василия Кричевского

"Этот год очень важен для музея. У нас уже есть наработки. Говорим о результатах и ​​сделанном, а также строим новые планы на текущий год. Они должны быть комплексными и до конца 2022-го реализованными", – отметила заместитель председателя Полтавской ОГА Екатерина Рыжеченко.

Поэтому уже в начале 2022 г. в краеведческом музее начали реализовывать сразу несколько масштабных проектов: текущий ремонт залов экспозиции на 1 этаже, капремонт туалетов первого и цокольного этажей и реставрацию зала торжеств, вестибюля и всех помещений музея, где будут новые коммуникации.

Реставрацию музея начали в сентябре прошлого года
Реставрацию музея начали в сентябре прошлого года

Художники-реставраторы работают над устранением большой трещины, оформляют потолок.

В настоящее время на объекте задействованы 32 работника.

Работают художники-реставраторы
Работают художники-реставраторы

Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского в прошлом году отметил свое 130-летие. Фонды музея – уникальное собрание предметов старины, быта и народного искусства, в котором не только местный материал, но и древности разных частей мира: Древнего Египта, Индии, Японии, Китая, Индонезии. Настоящая гордость музея – козацкие древности. Всего в музее около 300 тысяч экспонатов.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, благодаря реализации программы Владимира Зеленского по всей Украине было создано около 200 тысяч новых рабочих мест.

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