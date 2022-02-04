В Україні розбилися дві маршрутки з пасажирами: багато постраждалих (фото)

Унаслідок аварій постраждали більше десятка осіб

У четвер, 3 лютого, на трасі в Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. В результаті автоподії травми різного ступеню тяжкості отримали 11 людей. Окрім того, ще одна ДТП із постраждалими сталася цього ж дня на Київщині, де зіштовхнулися маршрутне таксі та вантажівки.

Дорожньо-транспортна пригода у Полтавській області

Як повідомляє пресслужбі поліції Полтавщини, аварія сталася на автодорозі неподалік села Вишневе Лубенського району.

По прибуттю за вказаним місцем поліцейські встановили, що на трасі зіштовхнулися чотири транспортні засоби: вантажівка Renault Magnum, за кермом якої перебував 64-річний житель області, легковик Cherry Amulet, під керуванням 40-річного керманича, мікроавтобус Mercedes Sprinter, за кермом якого знаходився 40-річний чоловік, а також сідловий тягач марки Volvo із напівпричепом. Останнім керував 23-річний водій.

Унаслідок автопригоди травмовано 11 осіб

У результаті автокатастрофи травми отримали 11 людей, 9 з яких — пасажири маршрутки. Усіх постраждалих доставили до найближчих медичних закладів, де вони перебувають під пильним наглядом медиків. Зараз їх життю вже нічого не загрожує.

Також 3 лютого сталася ще одна автопригода з потерпілими за участі маршрутного таксі "Рута" та вантажівки Volvo.

Аварія за участі маршрутки неподалік столиці

Як повідомили у пресцентрі патрульних Київщини, ДТП сталася через те, що керманич мікроавтобуса не врахував дорожню обстановку та, не дотримавшись безпечного інтервалу, "влетів у припаркований ваговіз.

Рух транспорту в напрямку столиці частково обмежено.

Також варто відзначити, що остаточна кількість потерпілих унаслідок вказаної аварії не повідомляється.

ДТП в напрямку міста Києва

Обставини обох автомобільних аварій зараз з'ясовують правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці трапилася ще одна смертельна аварія, в результаті якої трагічно загинула жінка-водій одного з транспортних засобів-учасників автопригоди.