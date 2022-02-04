В Україні розбилися дві маршрутки з пасажирами: багато постраждалих (фото)
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Унаслідок аварій постраждали більше десятка осіб
У четвер, 3 лютого, на трасі в Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. В результаті автоподії травми різного ступеню тяжкості отримали 11 людей. Окрім того, ще одна ДТП із постраждалими сталася цього ж дня на Київщині, де зіштовхнулися маршрутне таксі та вантажівки.
Як повідомляє пресслужбі поліції Полтавщини, аварія сталася на автодорозі неподалік села Вишневе Лубенського району.
По прибуттю за вказаним місцем поліцейські встановили, що на трасі зіштовхнулися чотири транспортні засоби: вантажівка Renault Magnum, за кермом якої перебував 64-річний житель області, легковик Cherry Amulet, під керуванням 40-річного керманича, мікроавтобус Mercedes Sprinter, за кермом якого знаходився 40-річний чоловік, а також сідловий тягач марки Volvo із напівпричепом. Останнім керував 23-річний водій.
У результаті автокатастрофи травми отримали 11 людей, 9 з яких — пасажири маршрутки. Усіх постраждалих доставили до найближчих медичних закладів, де вони перебувають під пильним наглядом медиків. Зараз їх життю вже нічого не загрожує.
Також 3 лютого сталася ще одна автопригода з потерпілими за участі маршрутного таксі "Рута" та вантажівки Volvo.
Як повідомили у пресцентрі патрульних Київщини, ДТП сталася через те, що керманич мікроавтобуса не врахував дорожню обстановку та, не дотримавшись безпечного інтервалу, "влетів у припаркований ваговіз.
Рух транспорту в напрямку столиці частково обмежено.
Також варто відзначити, що остаточна кількість потерпілих унаслідок вказаної аварії не повідомляється.
Обставини обох автомобільних аварій зараз з'ясовують правоохоронні органи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці трапилася ще одна смертельна аварія, в результаті якої трагічно загинула жінка-водій одного з транспортних засобів-учасників автопригоди.
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