У Кривому Розі чоловік проник у чужу квартиру і жив там два місяці

Примітно, що чоловік не намагався вкрасти щось із житла.

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) чоловік проник у чужу квартиру та жив там два місяці.

Про це повідомляє Інформатор.

Раніше судимий чоловік зміг пошкодити замок в одній із квартир на 4 поверсі багатоповерхівки, доки господарі були відсутні за місцем проживання, після чого вирішив залишитися там на деякий час. Зазначається, що він нічого не вкрав звідти, а просто жив.

Інцидент стався ще у вересні 2021 року, а господарі, які повернулися з від’їзду, змогли його виявити лише наприкінці листопада.

У суді чоловік повністю покаявся у скоєному та визнав свою провину.

Його звинуватили за ч. 1 статті 162 КК України (незаконне проникнення у житло) та засудили до 1 року обмеження волі. Пізніше покарання замінили на випробувальний термін.

Що підштовхнуло чоловіка на такий вчинок не повідомляється.

Втім, варто нагадати, що в Україні продовжує стрімко дорожчати нерухомість, а згідно з прогнозами експертів, ціни на персональне житло продовжать зростати і у 2022 році. Не вплинуло на тенденцію навіть зменшення попиту на квартири, оскільки через падіння гривні зростає сама собівартість будівництва.