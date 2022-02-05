В Кривом Роге мужчина проник в чужую квартиру и жил там два месяца
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Примечательно, что мужчина не пытался что-то украсть из жилища.
В Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина проник в чужую квартиру и жил там два месяца.
Об этом сообщает Информатор.
Ранее судимый мужчина смог повредить замок в одной из квартир на 4 этаже многоэтажки, пока хозяева отсутствовали по месту жительства, после чего решил остаться там на некоторое время. Отмечается, что он ничего не украл оттуда, а просто жил.
Инцидент произошел еще в сентябре 2021 года, а вернувшиеся из отъезда хозяева смогли его обнаружить лишь в конце ноября.
В суде мужчина полностью раскаялся в содеянном и признал свою вину.
Его обвинили по ч.1 статьи 162 УК Украины (незаконное проникновение в жилище) и приговорили к 1 году ограничения свободы. Позже наказание было заменено на испытательный срок.
Что подтолкнуло мужчину на такой поступок не сообщается.
Впрочем, стоит напомнить, что в Украине продолжает стремительно дорожать недвижимость, а согласно прогнозам экспертов цены на персональное жилье продолжат расти и в 2022 году. Не повлияло на тенденцию даже уменьшение спроса на квартиры, поскольку из-за падения гривны растет сама себестоимость строительства.
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