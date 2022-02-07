"Велике будівництво" мегамосту через Дніпро у Кременчуці відбувається у режимі 24/7

Над проектом працюють спеціалісти з України та Туреччини.

Роботи на будівництві вантового мосту через Дніпро в Кременчуці на Полтавщині йдуть у цілодобовому режимі. Вони тривають навіть узимку, а щоб не заважали морози, до них залучено найбільший в Україні криголам "Нібулон 10". На об’єкті працюють 239 фахівців: 127 українських та 112 з Туреччини. А для завершення проєкту планується працевлаштувати близько 1 тисячі осіб.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Міст через Дніпро у Кременчуці

Потреба у другому мості через Дніпро у Кременчуці, за словами першого заступника голови Укравтодору Андрія Івка, назріла давно, але протягом 30 років про неї лише говорили.

Міст стане довгоочікуваною альтернативою наявному Крюківському мосту, опори якого побудовано у 1872 році. На сьогодні він залишається єдиною у місті переправою між берегами Дніпра для приватного і громадського транспорту та вантажівок, що обслуговують заводи, кар’єри, річковий порт. Через нього пролягають і дві важливі дороги — Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія.

"Якщо Крюківський міст не витримає, це паралізує не лише пасажиропотік, а й спричинить колапс промисловості Полтавщини. Постраждає залізничне сполучення центрального регіону України. Створення альтернативної переправи — національно важливе завдання", — зазначає Андрій Івко.

Крюківський міст на перспективу також планують відремонтувати та зробити лише залізничним.

Новий міст буде вантовим, з чотирма смугами руху, матиме два пілони заввишки 115 м та довжину з підходами 3 км. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08 та матиме розв’язку з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому — закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю.

Завершити будівництво мосту планується до 2024 року.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко зазначив з приводу відкриття іншого флагаману цієї програми — вантового мосту у Запоріжжі, що мости через Дніпро єднають українців.