"Велике будівництво" проведе масштабну модернізацію Кіровоградської обласної клінічної лікарні

Кіровоградську обласну клінічну лікарню очікує значна модернізація, основними етапами якої стануть повна реконструкція операційного блоку та ремонт гематологічного відділення. Роботи виконають за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА у Facebook.

"Реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні, шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров’я в області", — зазначила очільниця обласної адміністрації Марія Чорна.

Наразі вже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

За планом, окрім реконструкції операційного блоку та ремонту гематологічного відділення, у медичному закладі оновлять систему електропостачання з влаштуванням резервних електростанцій COVID-них відділень. Також відремонтують тепловий пункт під котельню та приведуть до ладу приміщення харчоблоку.

"Велике будівництво" охопить фактично усі відділення Кіровоградської обласної лікарні", – додається у повідомленні.

Як раніше заявив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні було побудовано та оновлено більше ніж 360 медичних установ.