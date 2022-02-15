В одному з найвіддаленіших куточків Буковини "Велике будівництво" відкрило нову сучасну школу
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У гірському селі Усть-Путила Чернівецької області у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили нову сучасну школу. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА.
"Оновлений заклад освіти урочисто відкрили 14 лютого. Довгобуд зводили із 2012 року. Завершити роботи вдалося завдяки програмі президента "Велике будівництво", — зазначили в ОДА.
За словами заступниці голови Чернівецької ОДА Ірини Ісопенко, гірська Усть-Путила – один із найвіддаленіших куточків Буковини.
"Діти відтепер отримуватимуть тут більш якісні освітні послуги, у гідних та безпечних умовах", — підкреслила вона.
У новій школі зможуть навчатися 240 учнів. Тут є актова, спортивна та гімнастична зали, майстерні, харчоблок із новим обладнанням. Приміщення звели, врахувавши вимоги доступності, тут облаштували пандуси та ліфт.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня, чотири малі групові будинки тощо.
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