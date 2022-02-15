В одному з найвіддаленіших куточків Буковини "Велике будівництво" відкрило нову сучасну школу

У гірському селі Усть-Путила Чернівецької області у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили нову сучасну школу. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА.

"Оновлений заклад освіти урочисто відкрили 14 лютого. Довгобуд зводили із 2012 року. Завершити роботи вдалося завдяки програмі президента "Велике будівництво", — зазначили в ОДА.

За словами заступниці голови Чернівецької ОДА Ірини Ісопенко, гірська Усть-Путила – один із найвіддаленіших куточків Буковини.

"Діти відтепер отримуватимуть тут більш якісні освітні послуги, у гідних та безпечних умовах", — підкреслила вона.

У новій школі зможуть навчатися 240 учнів. Тут є актова, спортивна та гімнастична зали, майстерні, харчоблок із новим обладнанням. Приміщення звели, врахувавши вимоги доступності, тут облаштували пандуси та ліфт.