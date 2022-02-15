В одном из самых отдаленных уголков Буковины "Большая стройка" открыла новую современную школу
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В горном селе Усть-Путила Черновицкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли новую современную школу. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.
"Обновленное учебное заведение торжественно открыли 14 февраля. Долгострой возводили с 2012 года. Завершить работы удалось благодаря программе президента "Большое строительство", — отметили в ОГА.
По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Ирины Исопенко, горная Усть-Путила – один из самых отдаленных уголков Буковины.
"Дети теперь будут получать здесь более качественные образовательные услуги, в достойных и безопасных условиях", — подчеркнула она.
В новой школе смогут обучаться 240 учеников. Здесь есть актовый, спортивный и гимнастический залы, мастерские, пищеблок с новым оборудованием. Помещение построили, учитывая требования доступности, здесь обустроили пандусы и лифт.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году запланировано построить или реконструировать 141 школу, 133 детских садика, четыре учебных заведения другого уровня, четыре малых групповых дома и т.д.
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