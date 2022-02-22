Поховану чотири роки тому жінку оголосили у розшук у Рівненській області

Жінку поховали як невідому особу

Жителька села, розташованого у Рівненській області, офіційно оголошена у розшук ще у перших числах лютого, виявилася померлою ще чотири роки тому.

Як передає портал "zaxid.net", зв'язок із 26-річною Оленою Піддубною був обірваний ще у 2013 році, проте звертатися до правоохоронців та повідомляти про це, рідні жінки не поспішали.

Своєю чергою пресслужба поліції Рівненщини інформує, що повідомлення про зникнення жительки села Глинськ надійшло до "органів" лише в лютому 2022 року. Під час встановлення обставин зникнення вказаної особи, слідчі з'ясували, що вона неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності та навіть відбувала покарання в колонії. Ба більше, у 2018 році розшукувана жителька колишнього Здолбунівського району померла і була похована на одному з кладовищ у місті Рівному, як невідома особа. Близькі померлої упізнали її по фотографіях.

Попередньо правоохоронцям вдалося встановити, що у 2013 році, коли зв'язок із Оленою Піддубною було обірвано, їй було лише 21 рік. Молода жінка вела бродяжницький спосіб життя та систематично зловживала спиртними напоями.

Смерть настигла жінку у 2018 році у квартирі розташованій на одній з вулиць села Квасилів, що у Рівненській області. Під час розпивання алкогольних напоїв із невстановленою на даний час особою чоловічої статі 26-річна Олена Піддубна випала з балкона і в результаті отриманих травм, що виявилися несумісними із життям, загинула прямо на місці події. Після цього вона була похована як невідома особа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі волонтери офіційно оголосили у розшук жителя міста Прокопенко Олександра, який має особливу примету.