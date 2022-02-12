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У Дніпрі четверту добу розшукують чоловіка з особливою прикметою (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Пошуки чоловіка у Дніпрі тривають Новина оновлена 12 лютого 2022, 16:54
Пошуки чоловіка у Дніпрі тривають

До розшуку чоловіка закликають долучитися всіх небайдужих

У Дніпрі вже чотири доби намагаються встановити місце знаходження 47-річного Прокопенко Олександра, який пішов з дому ще уранці 8 лютого і дотепер на зв'язок із близькими та знайомими не вийшов.

Відповідну інформацію на своєму Telegram-каналі оприлюднив пошуково-рятувальний загін "Мілена".

Згідно з вказаними даними розшукуваного можна впізнати за такими прикметами: чоловік виглядає на свій вік — 47 років, має зріст близько 175 сантиметрів, середню тілобудову, темне волосся з сивиною та сірі очі.

Востаннє Олександра бачили одягнутим у куртку чорного кольору, сині джинси, чорні чоботи та чорну утеплену кепку. При мав невеличку чорну сумку та коричневу парасольку.

Зазначається також, що вказана особа має особливу прикмету у вигляді великого післяопераційного шраму на животі.

Публікація про розшук чоловіка у Дніпрі
Публікація про розшук чоловіка у Дніпрі

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження вказаної особи, повідомте про це за телефонами: (068) 777-01-12, 102 або працівникам найближчого відділку поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в обласному центрі Харківської області волонтери упродовж двох днів намагалися знайти неповнолітню дівчинку, яка пішла з дому і рідні втратили із нею зв'язок.

Теги:
#Дніпро #Чоловік #Розшук #Волонтер
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