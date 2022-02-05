У Харкові другу добу розшукують дівчинку-підлітка з особливою прикметою (фото)

До пошуків дитини закликають долучитися всіх небайдужих

У Харкові вже добу тривають пошуки неповнолітньої жительки міста Дегтярь Ради. До розшуку 14-річної дівчинки залучені волонтери, поліція, рідні та небайдужі жителі міста.

Як повідомили на сторінці пошуково-рятувального загону "Мілена" в соцмережі, школярка пішла з дому, який розташований на Салтівці, в п'ятницю, 4 лютого, після обіду, після чого зв'язок із нею обірвався.

Також зазначається, що востаннє дівчинку бачили на перетині вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв труда, у 524 мікрорайоні.

Карта з позначкою, де в останній раз бачили дитину

Розшукувану можна впізнати за такими прикметами: Рада виглядає на свій вік — 14 років, має середню статуру та темно-русяве волосся.

На момент зникнення дівчинка була одягнута у довгу чорну куртку з фіолетовими вставками, чорні черевики та білу шапку.

Також варто відзначити, що Рада має особливу прикмету у вигляді великого шраму на лівому передпліччі.

Розшук дитини у Хракові

Шановні жителі обласного центру та Харківської області, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження неповнолітньої, повідомте про це за номерами телефонів (068) 777-01-12, 102 чи у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумській області вже кілька місяців тривають пошуки 20-річного Володимира Василенко, який пішов з дому ще в останній числах жовтня і дотепер зв'язку із хлопцем немає.