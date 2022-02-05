Укр

В Харькове вторые сутки разыскивают девочку-подростка с особой приметой (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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В областном центре Харковщины разыскивают девочку Новость обновлена 05 февраля 2022, 11:24
В областном центре Харковщины разыскивают девочку

К поискам ребенка призывают приобщиться всех небезразличных

В Харькове уже сутки продолжаются поиски несовершеннолетней жительницы города Дегтярь Рады. К розыску 14-летней девочки привлечены волонтеры, полиция, родные и небезразличные жители города.

Как сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Милена" в соцсети, школьница ушла из дома, расположенного на Салтовке, в пятницу, 4 февраля, после обеда, после чего связь с ней оборвалась.

Также отмечается, что последний раз девочку видели на пересечении улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев труда, в 524 микрорайоне.

Карта с отметкой, где в последний раз видели ребенка
Карта с отметкой, где в последний раз видели ребенка

Разыскиваемую можно узнать по следующим приметам: Рада выглядит на свой возраст — 14 лет, имеет среднее телосложение и темно-русые волосы.

На момент исчезновения девочка была одета в длинную черную куртку с фиолетовыми вставками, черные ботинки и белую шапку.

Также следует отметить, что Рада имеет особую примету в виде большого шрама на левом предплечье.

Розыск ребенка в Хракове
Розыск ребенка в Хракове

Уважаемые жители областного центра и Харьковской области, если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения несовершеннолетней, сообщите об этом по телефонам (068) 777-01-12, 102 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области уже несколько месяцев продолжаются поиски 20-летнего Владимира Василенко, который ушел из дома еще в последнем номере октября и до сих пор связи с парнем нет.

Теги:
#Волонтеры #Харьков #Девочка #Розыск #Дитина
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