В Харькове вторые сутки разыскивают девочку-подростка с особой приметой (фото)
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К поискам ребенка призывают приобщиться всех небезразличных
В Харькове уже сутки продолжаются поиски несовершеннолетней жительницы города Дегтярь Рады. К розыску 14-летней девочки привлечены волонтеры, полиция, родные и небезразличные жители города.
Как сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Милена" в соцсети, школьница ушла из дома, расположенного на Салтовке, в пятницу, 4 февраля, после обеда, после чего связь с ней оборвалась.
Также отмечается, что последний раз девочку видели на пересечении улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев труда, в 524 микрорайоне.
Разыскиваемую можно узнать по следующим приметам: Рада выглядит на свой возраст — 14 лет, имеет среднее телосложение и темно-русые волосы.
На момент исчезновения девочка была одета в длинную черную куртку с фиолетовыми вставками, черные ботинки и белую шапку.
Также следует отметить, что Рада имеет особую примету в виде большого шрама на левом предплечье.
Уважаемые жители областного центра и Харьковской области, если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения несовершеннолетней, сообщите об этом по телефонам (068) 777-01-12, 102 или в ближайшее отделение полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области уже несколько месяцев продолжаются поиски 20-летнего Владимира Василенко, который ушел из дома еще в последнем номере октября и до сих пор связи с парнем нет.
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