В Днепре четвертые сутки разыскивают мужчину с особой приметой (фото)

К розыску мужчины призывают приобщиться всех неравнодушных

В Днепре уже четыре дня пытаются установить место нахождения 47-летнего Прокопенко Александра, который ушел из дома еще утром 8 февраля и до сих пор на связь с близкими и знакомыми не вышел.

Соответствующую информацию на своем Telegram-канале обнародовал поисково-спасательный отряд "Милена".

Согласно указанным данным, разыскиваемого можно узнать по следующим приметам: мужчина выглядит на свой возраст — 47 лет, имеет рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы с проседью и серые глаза.

Последний раз Александра видели одетым в куртку черного цвета, синие джинсы, черные сапоги и черную утепленную кепку. При себе имел небольшую черную сумку и коричневый зонтик.

Отмечается также, что указанное лицо имеет особую примету в виде обширного послеоперационного шрама на животе.

Публикация о розыске мужчины в Днепре

Если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения указанного лица, сообщите об этом по телефонам: (068) 777-01-12, 102 или работникам ближайшего отделения полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в областном центре Харьковской области волонтеры в течение двух дней пытались найти несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и родные потеряли с ней связь.