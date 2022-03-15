Окупанти взяли в заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі: деталі

Рашисти вже дві доби не дають персоналу та пацієнтам вийти з будівлі

На двадцятий день військової агресії з боку російської федерації в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування.

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Вказану інформацію у вівторок, 15 березня, у своєму Telegram-каналі оприлюднив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, посилаючись на слова одного з працівників медичного закладу.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до медичного закладу не можуть під’їхати вже другу добу. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти ми не можемо, забороняють.", — розповів лікар.

Також зазначається, що Обласна лікарня інтенсивного лікування кілька днів тому була обстріляна російськими фашистами, в результаті чого будівля медичного закладу практично повністю зруйнована. Попри це, там, у підвальних приміщеннях, продовжували працювати лікарі та знаходитися пацієнти. Усі вони зараз перебувають у заручниках нелюдів-загарбників з росії.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності.", — звернувся за допомогою до представників відповідних відомств Кириленко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український журналіст Юрій Бутусов заявив, що російська федерація робить усе можливе, аби створити загрозу для багатомільйонної української столиці та буквально взяти її у заручники.